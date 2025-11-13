Merz îi cere lui Volodimir Zelenski să lupte „cu energie“ împotriva corupţiei

Cancelarul german Friedrich Merz, a cărui ţară este principalul finanţator european al Kievului, l-a îndemnat joi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia unei convorbiri telefonice, să lupte "cu energie" împotriva corupţiei în Ucraina, zdruncinată în aceste zile de un scandal răsunător de corupţie, potrivit AFP și Agerpres.

Ucraina este extrem de dependentă de ajutorul occidental pentru a rezista în faţa agresiunii ruse, iar lupta împotriva corupţiei a fost o cerere a europenilor şi SUA încă înainte de începerea războiului.

Friedrich Merz a "subliniat că guvernul german aşteaptă ca Ucraina să avanseze cu energie în lupta împotriva corupţiei, precum şi în privinţa altor reforme, în special în domeniul statului de drept", se menţionează într-un comunicat al guvernului german dat publicităţii la finalul convorbirii.

Germania, printre principalii susținători ai Ucrainei

În privinţa sprijinului acordat Ucrainei, Germania se situează pe primul loc în Europa şi pe locul doi la nivel mondial după SUA, participând la înarmarea Kievului împotriva Moscovei, la repararea şi protejarea reţelei energetice ucrainene devastate de atacurile Kremlinului.

Miniştrii ucraineni ai energiei şi justiţiei au fost forţaţi să demisioneze miercuri, după ce un organism anticorupţie ucrainean a anunţat că a destructurat o vastă schemă de corupţie în sectorul energetic în valoare de 100 de milioane de dolari, implicând mai mulţi oficiali ucraineni, între care şi un apropiat al preşedintelui.

Potrivit cancelariei germane, Volodimir Zelenski a asigurat că autorităţile ucrainene sunt hotărâte să recâştige încrederea aliaţilor lor după acest scandal.

Ajutoarele pentru Ucraina vor continua

Preşedintele ucrainean a promis "aplicarea rapidă de noi măsuri destinate să restabilească încrederea populaţiei ucrainene, a partenerilor europeni şi a donatorilor internaţionali", se arată în comunicatul german.

Guvernul german a indicat miercuri că ajutoarele pentru Ucraina vor continua, exprimându-şi totodată îngrijorarea cu privire la asistenţa acordată de Berlin sectorului energetic ucrainean.

Acest scandal intervine în timp ce Germania anunţase la începutul lunii noiembrie că va majora sprijinul acordat Ucrainei cu 3 miliarde de euro în 2026, aducându-l la nivelul de aproximativ 11,5 miliarde.

De asemenea, acesta intervine într-un moment deosebit de dificil pe front, unde armata ucraineană se repliază în mai multe regiuni.