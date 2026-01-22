Întrebat de ce tot mai multe companii pleacă din România, Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a explicat că decizia nu este influențată de războiul din Ucraina, ci de politicile fiscale și de instabilitate. Potrivit acestuia, războiul ar trebui să fie o oportunitate economică, dar companiile pleacă din cauza impozitelor.

„De ce există știri în fiecare zi că pleacă companii din România?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Eu nu o pun pe seama războiului, dimpotrivă, războiul ar trebui să fie o oportunitate. Războiul ăsta se va termina cumva, se va rezolva. Păi nu ai nevoie să fii aproape de zona care trebuie reconstruită? De ce să pleci de aici?

Mulți au plecat din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri, a impozitului pe construcții, din cauza instabilității”, a spus Gabriel Biriș.

VEZI ȘI: Ce a rezolvat Guvernul Bolojan. Măsura cu impact imediat, dezvăluită de avocatul Biriș. ”Toată lumea știa”

Ce face Guvernul

Gabriel Biriș a explicat că Guvernul a început să corecteze unele măsuri fiscale care au determinat companiile să plece din România - impozitul minim pe cifra de afaceri și promisiunea că va elimina unele taxe. Potrivit avocatului, aceste promisiuni țin mai degrabă de viitor și se bazează pe încredere.

„Ce face Guvernul când vede că îi pleacă niște companii, că îi scade dramatic creșterea economică, că în continuare datoria externă crește relevant?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Au început să o ia la pilă, adică au redus la 0,5% anul ăsta, au promis că de la anul îl elimină – e suficient cât să deblocheze decizia de a investi. Au promis că elimină celălalt bolovan, ca să nu îi spun mizerie, reintrodus în 2025, taxa pe stâlp, impozitul pe construcții, care e tot un impozit pe investiții.

Au mai amânat impozitul ăla suplimentar pe petrol și gaze, care se vede în prețul la pompă și pune în pericol seriozitatea respectării termenelor. De exemplu, impozitul suplimentar pentru petrol și gaze trebuia să înceteze din 2026 și a fost prelungit, dar în același timp ne promit, la sfârșitul lui 2025, prin ordonanța trenuleț, că din 2027 nu mai prelungesc nici ICAS-ul (n.r. impozitul specific pe cifra de afaceri), dispare și impozitul minim și dispare și taxa pe stâlp. Rămâne doar să-i credem. E despre încredere.

Mediul de afaceri chiar are încredere în Guvernul Bolojan că a oprit derapajele și că e concentrat pe disciplină, dar restul? Pentru repornirea motoarelor de investiții? Mai greu.

Din păcate, și premierul, și ministrul de Finanțe sunt foarte ocupați să stingă focuri, în special premierul...”, a spus Gabriel Biriș la emisiunea „Ce se întâmplă?”, pe DCNews, DCBusiness și DCNews TV.

VEZI ȘI: România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite

Video: