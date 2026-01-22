€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri Adevăratul motiv pentru care companiile străine pleacă din România. Explicația lui Gabriel Biriș / video
Data publicării: 10:05 22 Ian 2026

EXCLUSIV Adevăratul motiv pentru care companiile străine pleacă din România. Explicația lui Gabriel Biriș / video
Autor: Elena Aurel

bani, lei romanesti Tot mai multe companii străine decid să plece din România. Foto: Agerpres

Tot mai multe companii străine decid să își mute companiile din România sau să le închidă, iar motivele nu au legătură cu războiul sau cu contextul internațional. Gabriel Biriș a explicat care este adevăratul motiv.

Întrebat de ce tot mai multe companii pleacă din România, Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a explicat că decizia nu este influențată de războiul din Ucraina, ci de politicile fiscale și de instabilitate. Potrivit acestuia, războiul ar trebui să fie o oportunitate economică, dar companiile pleacă din cauza impozitelor.

„De ce există știri în fiecare zi că pleacă companii din România?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Eu nu o pun pe seama războiului, dimpotrivă, războiul ar trebui să fie o oportunitate. Războiul ăsta se va termina cumva, se va rezolva. Păi nu ai nevoie să fii aproape de zona care trebuie reconstruită? De ce să pleci de aici?

Mulți au plecat din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri, a impozitului pe construcții, din cauza instabilității”, a spus Gabriel Biriș.

VEZI ȘI: Ce a rezolvat Guvernul Bolojan. Măsura cu impact imediat, dezvăluită de avocatul Biriș. ”Toată lumea știa”

Ce face Guvernul

Gabriel Biriș a explicat că Guvernul a început să corecteze unele măsuri fiscale care au determinat companiile să plece din România - impozitul minim pe cifra de afaceri și promisiunea că va elimina unele taxe. Potrivit avocatului, aceste promisiuni țin mai degrabă de viitor și se bazează pe încredere. 

„Ce face Guvernul când vede că îi pleacă niște companii, că îi scade dramatic creșterea economică, că în continuare datoria externă crește relevant?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Au început să o ia la pilă, adică au redus la 0,5% anul ăsta, au promis că de la anul îl elimină – e suficient cât să deblocheze decizia de a investi. Au promis că elimină celălalt bolovan, ca să nu îi spun mizerie, reintrodus în 2025, taxa pe stâlp, impozitul pe construcții, care e tot un impozit pe investiții.

Au mai amânat impozitul ăla suplimentar pe petrol și gaze, care se vede în prețul la pompă și pune în pericol seriozitatea respectării termenelor. De exemplu, impozitul suplimentar pentru petrol și gaze trebuia să înceteze din 2026 și a fost prelungit, dar în același timp ne promit, la sfârșitul lui 2025, prin ordonanța trenuleț, că din 2027 nu mai prelungesc nici ICAS-ul (n.r.  impozitul specific pe cifra de afaceri), dispare și impozitul minim și dispare și taxa pe stâlp. Rămâne doar să-i credem. E despre încredere.

Mediul de afaceri chiar are încredere în Guvernul Bolojan că a oprit derapajele și că e concentrat pe disciplină, dar restul? Pentru repornirea motoarelor de investiții? Mai greu.

Din păcate, și premierul, și ministrul de Finanțe sunt foarte ocupați să stingă focuri, în special premierul...”, a spus Gabriel Biriș la emisiunea „Ce se întâmplă?”, pe DCNews, DCBusiness și DCNews TV. 

VEZI ȘI: România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gabriel biris
guvernul bolojan
companii straine
impozite
instabilitate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
România a implementat mare parte din recomandările anticorupție ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători și procurori (raport)
Publicat acum 24 minute
Bogdan Chirițoiu, în fruntea Consiliului de Administrație al ACER
Publicat acum 48 minute
Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadoarea Germaniei și cu reprezentanții E.ON Energie România SA / video
Publicat acum 53 minute
Puști de 15 ani, ucis de niște copii în Timiș. Psihologul Bogdan Cotigă, detalii șocante despre crima care a oripilat România
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 14 ore si 45 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat acum 23 ore si 57 minute
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close