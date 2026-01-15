€ 5.0891
DCNews Economie Ce a rezolvat Guvernul Bolojan. Măsura cu impact imediat, dezvăluită de avocatul Biriș. ”Toată lumea știa”
Data actualizării: 12:56 15 Ian 2026 | Data publicării: 12:55 15 Ian 2026

Ce a rezolvat Guvernul Bolojan. Măsura cu impact imediat, dezvăluită de avocatul Biriș. "Toată lumea știa"
Autor: Irina Constantin

cumparaturi cos magazin hipermarket Foto: Freepik

Măsurile Guvernului Bolojan au avut impact, dar pe termen scurt, spune avocatul Gabriel Biriș.

 

Măsurile de până acum ale Guvernului Bolojan au rezolvat o problemă pe termen scurt, afirmă avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș, explicând: ”Au rezolvat creșterea încasărilor la bugetul de stat, care a existat, a fost o sincopă absolut previzibilă la încasările din august: de la 1 august a crescut TVA-ul. Se anunțase creșterea din timp și oamenii și-au făcut cumpărăturile în iulie, și cele mari, dar și-au umplut și coșurile. Evident că toată lumea știa că va crește TVA-ul, vor crește prețurile”. 

Rezolvarea pe termen scurt, fără efect în GAP

În emisiunea ”Ce se întâmplă?”, realizată de Răzvan Dumitrescu la DCNews, Gabriel Biriș a completat însă că această rezolvare pe termen scurt nu a redus, procentul, GAP-ul. Amintim că GAP-ul, respectiv deficitul de încasări din TVA, se ridică, în România, la peste 9 miliarde de euro, cel mai mare din UE și de câteva ori mai mare decât media europeană. 

”E principala problemă fiscală pentru că este și cel mai sigur venit pentru bugetul de stat” a spus Gabriel Biriș. Dar în România vedem că nimic nu este sigur.

Vezi mai mult în video: 

