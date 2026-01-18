€ 5.0894
Stiri

România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Data actualizării: 22:05 18 Ian 2026 | Data publicării: 22:05 18 Ian 2026

EXCLUSIV România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Autor: Mihai Ciobanu

bani Pensii. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Expertul în fiscalitate Gabriel Biriş a atras atenţia asupra faptului că se apropie anul în care România va avea dificultăţi în plata pensiilor.

 

„Care este anul începând din care, dacă nu rezolvăm nişte lucruri, nu se mai pot plăti pensiile?”, l-a întrebat Răzvan Dumitrescu pe Gabriel Biriş, în emisiunea realizată la DC News. 

"Prin 2006 am făcut un studiu și am arătat că avem o problemă sistemică, atunci mai aveam timp s-o rezolvăm, mai exact pensionarea decrețeilor. Din ce an vom avea problemele atât de mari încât nici nu văd cum pot fi finanțate? Începând cu 2030”, a atras atenţia avocatul Gabriel Biriş, expert în fiscalitate.

"Decrețeii" sunt copiii născuți în România comunistă după anul 1966, atunci când regimul Ceauşescu a dat Decretul 770, care a interzis avorturile și a descurajat contracepția, forțând femeile să aibă mai mulți copii pentru a crește rapid populația.

Câţi pensionari sunt în România

Un număr de 4.695.280 de pensionari era înregistrat în noiembrie 2025 în România, cu 2.668 mai mulţi comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.777 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,037 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 537.539 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei. Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.782.059 de persoane, dintre care 2.160.049 femei, în timp ce pensia medie era de 3.107 de lei.

Pensie anticipată au primit, în noiembrie 2025, un număr de 68.497 de persoane (2.614 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 398.708 de persoane (pensie medie de 1.097 lei), dintre care 46.013 de persoane pentru gradul I de invaliditate (961 lei, pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 445.919 persoane (1.503 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 97 pensionari (540 de lei, în medie).

gabriel biris
pensii
