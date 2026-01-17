€ 5.0894
Data publicării: 16:12 17 Ian 2026

EXCLUSIV Subvenţia la impozit pentru proprietarii de maşini hibride, eliminată. Gabriel Biriş spune de ce măsura este bună
Autor: Florin Răvdan

imagine cu masini Imagine cu mașini. Fotografie de la Torsten Dettlaff, pexels

Gabriel Biriş, avocat specializat în fiscalitate, a explicat de ce eliminarea subvenţiei de 95% la impozit pentru proprietarii de maşini hibride este o măsură bună.

 

Concret, dacă în 2025 proprietarul unei maşini hibrid, cu motor de 1,2 cmc, a plătit 3 lei impozit, în 2026 această sumă a crescut la 88 lei (n.r. cu tot cu bonificaţia de 10% valabilă dacă plăteşti până la 31 martie). 

Gabriel Biriş spune, însă, că măsura este bună. Iată de ce! 

"Cum poţi justifica, din punct de vedere moral şi social, că aceeaşi maşină, doar pentru că are un motoraş în cutie, nu merge niciodată electrică, plăteşte de 20 de ori mai puţin impozit? A dispărut o reducere complet nerezonabilă, pe care eu o critic de 3 ani de zile. E o reducere de minimum 50%, dar în Bucureşti de 95% la maşinile hibrid. 

Eu am 2 maşini, spre exemplu. SUV-uri, cu motoare de 3.0. Unul e mai vechi, unul e mai nou. Cel mai nou are în cutie un motoraş de 20 cai care ajută la demarare un pic, optimizează consumul. Cum poate justifica cineva că pentru aia mai veche, care e tot EURO 6, plătesc 2000 lei impozit, iar pentru cealaltă 100 lei? Am dat cifre rotunde, nu astea sunt cifrele. 

Regulile astea au fost date de nişte oameni care nu gândeau sau poate care aveau un Maybach hibrid şi...

Când vorbim de poluare, nu e doar gaz de eşapament, sunt şi microparticule de la consumul cauciucurilor. O maşină de 1000 kg e clar că va consuma cauciucurile mai greu decât una de 3 tone", a declarat Gabriel Biriş la Ce Se Întâmplă. 

