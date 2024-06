Manele la concertul Coldplay. Momentul, huiduit de un stadion întreg, dar încurajat de Chris Martin- VIDEO. Cine este ”tânărul artist” Babasha

Chris Martin l-a chemat alături de el, pe Arena Națională, pe Babasha: ”Îl chem pe scenă pe noul meu prieten român, un tânăr artist pe care sper să-l primiți cu inima deschisă”. În timp ce era fluierat și huiduit de o parte a publicului, tânărul a continuat să fie susținut de solistul Coldplay, care a continuat să cânte alături de el. Videoclipurile lui Babasha au milioane de vizualizări pe Youtube. Pe Arena Națională, au fost circa 50.000 de spectatori. Concertul se va repeta joi seara, cererea de biletele fiind uriașă. Turneul mondial e dedicat, printre altele, toleranței și comunităților marginalizate.

Cine este Babasha. ”If you want love, be love. If you want peace, be peace” a fost mesajul afișat de român pe scena concertului. Originar din Bacău, a interpretat ”Păi Naa”, piesă care are, pe contul lui de Youtube, 6.714.000 de vizualizări. Pe Youtube, acolo unde acum este pe locul 1 în trending, are 104.000 abonați, iar pe Instagram 60.000. Piesele sale circulă intens pe TikTok. Pe Youtube, cu o piesă numită ”Baklava”, a strâns 11 milioane de vizualizări în două săptămâni.

Au apărut reacții la acest moment al concertului.

”Nobilii care au fluierat manelistul invitat să cânte cu Coldplay au dreptatea lor. Maneliștii vin la sfârșit, nu la început. Plus că ăsta micu’ nici nu-i așa consacrat ca faimosul Gheboasă de la elitistul Untold. Iar ei nici nu știau versurile…” a reacționat jurnalistul de televiziune Victor Ciutacu, realizator RomâniaTV.

”Dacă te duci într-un club de manele și pui "Coldplay - Charlie Brown", se uită oamenii ăia nedumeriți ca Burduja duminica la procente. Nu îmi dau seama cum a arătat momentul în care unuia i s-a părut o idee bună să fie manele la Coldplay. Așa au înțeles ei că ne place aici. Au fost manele la Gopo. Au fost parcă la Neversea. La Untold. Cred că ce auziți aici e momentul în care publicul zice că a devenit penibilă gluma” a notat și jurnalistul B1TV, Radu Buzăianu.

”O "manea" cântată de un tip care a performat acompaniat de solistul Coldplay a fost huiduită de un întreg stadion timp de câteva minute. Bineînțeles, după eveniment cei care au huiduit se duc să mănânce o șaorma cu de toate și să bea o bere la Hanul Drumețului. Bre, asta e România în toată splendoarea ei!” a comentat și sociologul Gelu Duminică.

”Io cred că mafia lu' ciuma roșie i-a plătit pe ăștia de la Coldplay ca să invite un manelist ca să iasă scandal, să distragă atenția tinerilor frumoși și liberi de la istericalele bebelușei albe din sectorul 1 și să nu mai aibă cine să dea jos guvernul din cauza de la fraudăăă!” a comentat ironic Radu Herjeu.

