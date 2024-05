Boney M, din nou în România. Trupa va concerta pe o pârtie cunoscută din Carpați

Cele mai cunoscute hit-uri ale trupei Boney M. se vor auzi din orașul aflat la cea mai mare altitudine din România. Cunoscuta formație Boney M. Xperience, care aduce un tribut muzicienilor de top din anii ’70-’90, revine în țara noastră, de data aceasta pentru a susține un concert inedit, la peste 1.000 de metri înălțime, în stațiunea Predeal de pe Valea Prahovei, localitate despre care puțini știu că se află la cea mai mare altitudine din România.

Muzică la înălțime

Evenimentul, organizat de Retro Nostalgia Music, este programat sâmbătă, 25 mai, cu începere de la ora 17.00, lângă pârtia Clăbucet, pe strada Teleferic, în parcarea P2, cu o vedere incredibilă asupra Carpaților Meridionali - se arată într-un comunicat oficial.

Două dintre componentele formației Boney M. Xperience, Edna Proctor și Maureen Fernandes, au cântat alături de regretatul artist legendar Bobby Farrell în ultimii 20 de ani de activitate ai celebrei formații muzicale. După ce Bobby Farrell a murit tragic, în decembrie 2010 (la Sankt Petersburg), cele două artiste au făcut echipă cu Fabienne Rosa și cu Dasilvian Bruce, pentru a duce mai departe succesul cântecelor Boney M. Astfel, melodiile „Ma Baker”, „Rasputin”, „No Woman, No Cry”, „Rivers of Babylon”, „Daddy Cool”, „Gotta Go Home” pot fi din nou ascultate live, în toată lumea, iar în 25 mai vor răsuna și în Predeal. „Așa cum știți, nu sunterm originalii, dar show-urile noastre cu muzică live aduc din nou la viață hiturile Boney M., datorită fostelor colege de scenă ale lui Bobby Farrell și lui Mr. Dazz”, spun artiștii Boney M. Xperience.

Înființată în 1975, trupa Bomey M. a fost alcătuită din Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams și Bobby Farrell – care a fost nu doar solist, ci și coregraful celebrelor dansuri devenite iconice. Cu Boney M. Xperience, „moștenirea” lăsată de acești muzicieni merge mai departe.

Pe lângă celebra trupă internațională, va performa pe scena de la Predeal și DJ Conte, alături de alți artiști și dansatori, care vor încinge atmosfera, la propriu. Pentru această petrecere biletele au fost deja puse în vânzare în rețeaua Entertix. Până la 20 mai au un preț special: doar 50 de lei de persoană.

