Maluma și Nick Carter de la Backtreet Boys vor urca pe scena Neversea din Constanța

Festivalul Neversea, unul dintre cele mai așteptate evenimente de pe litoralul Mării Negre, este programat să aibă loc între 4 și 7 iulie 2024, în orașul Constanța din România, se arată pe siteul oficial. Organizatorii au dezvăluit recent o parte din artiștii care vor electriza atmosfera festivalului. La vârful lineup-ului se află Maluma, superstar-ul columbian de reggaeton și latino-pop, care va face pentru prima dată spectacol în cadrul acestui festival din România.

Nick Carter vine în România

Pe lângă Maluma, pe scena festivalului vor urca și alte nume sonore, printre care se numără Bebe Rexha și Nick Carter. Biletele pentru evenimentul Neversea sunt disponibile pentru achiziție pe site-ul oficial al festivalului, situat pe coasta Mării Negre.

Prețurile pornesc de la 79 de euro + taxe pentru Acces General, pentru cele patru zile de festival, și 199 de euro + taxe pentru biletele VIP, care oferă acces exclusiv pentru aceeași perioadă.

Este indicat să se cumpere biletele înainte de 13 mai, și asta pentru că prețurile vor crește după data-limită. Maluma, artistul cunoscut pentru hiturile sale de top și pentru colaborările sale cu nume mari ale industriei muzicale precum Shakira și Jennifer Lopez, se pregătește să ofere un spectacol spectaculos pe scena principală a festivalului.

Alături de Maluma, Nick Carter, o figură esențială în lumea muzicii, cu hituri care au făcut istorie precum „Everybody” și „I Want It That Way”, va oferi și el un spectacol memorabil. Lineup-ul este completat de Bebe Rexha, artistă apreciată pentru vocea sa puternică și pentru colaborările sale premiate. Pe lângă aceștia, și alte nume consacrate din industria muzicală vor încânta publicul pe cele patru scene ale festivalului: Mainstage, The Ark, Daydreaming și Oasis Carnival. Cu o atmosferă încărcată de energie și promițând experiențe de neuitat, Neversea 2024 se anunță a fi o ediție memorabilă pentru cei pasionați de muzică live.

