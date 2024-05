Tyla vine în premieră în România, la SAGA Festival 2024

La doar 22 de ani, Tyla se poate mândri cu un premiu Grammy, câștigat în acest an la categoria "Cel mai bun spectacol de muzică africană". Recent, tânăra artistă a făcut senzație la Gala MET din New York, purtând o rochie Balmain creată din nisip. Prezența sa la eveniment a fost una dintre cele mai discutate și comentate, scrie infomusic.ro.

Cine este Tyla

Originară din Africa de Sud, Tyla este o talentată cântăreață și compozitoare care și-a făcut debutul în industria muzicală în 2019 cu piesa "Getting Late". Popularitatea ei s-a extins la nivel internațional în anul precedent, odată cu lansarea hitului "Water", care a cucerit topurile din 16 țări, inclusiv Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. "Water" a marcat un moment de referință în cariera sa, devenind prima piesă a unui artist solo din Africa de Sud care a intrat în topul Billboard Hot 100 din SUA în ultimii 55 de ani, după piesa lui Hugh Masekela, "Grazing In The Grass". Această piesă de succes a fost prefața albumului său de debut, lansat pe 22 martie 2024, care a reușit să intre în topurile a 25 de țări, inclusiv Statele Unite.

Tyla este cea mai tânără artistă africană care a câștigat un premiu Grammy. În plus față de acest triumf remarcabil, ea a fost nominalizată și pentru un BRIT Award, un Soul Train Music Award, un MOBO Award și a primit două South African Music Awards. Talentele și contribuțiile sale artistice sunt recunoscute și apreciate la nivel mondial, marcând-o ca una dintre cele mai promițătoare figuri din industria muzicală contemporană. "Așa cum ne-am obișnuit deja fanii, SAGA continuă să aducă nume fresh în lineup și în 2024, iar Tyla este o adiție excelentă pe zona de muzică live alături de Raye, Dennis Lloyd, și bineînțeles - regina muzicii hip-hop, Nicki Minaj", a declarat Allan Hardenberg, CEO SAGA Festival.

În plus față de artiștii de muzică live care vor fi prezenți pentru prima dată în România, festivalul SAGA aduce în acest an și un lineup impresionant de muzică electronică și techno, de la legende precum Armin Van Buuren la talente noi precum Deborah de Luca, Nico Moreno, James Hype și mulți alții.

