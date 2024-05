Ciolacu nu exclude o remaniere guvernamentală după alegerile din iunie: Dacă se va impune, categoric. O să stăm de vorbă în coaliție

„Aveți în vedere și o remaniere guvernamentală după alegerile din iunie?”, l-a întrebat, la Antena 3 CNN, analistul politic Bogdan Chirieac pe premierul Marcel Ciolacu.

Premierul a spus că ”dacă se va impune, categoric”. A continuat spunând că va fi o analiză pe PNRR și pe fiecare obiectiv.

"Vom vedea. Oricum, va fi o perioadă de analiză în primul rând pe PNRR și pe fiecare obiectiv. Mai mult ca sigur după 10 iunie o să stăm de vorbă în coaliție”, a declarat Ciolacu.

„Am intrat într-o normalitate”

Cu privire la colaborarea PSD cu PNL în Guvern premierul a spus: „Sincer, îmi place să cred că am intrat într-o normalitate și am făcut o diferență foarte mare între a fi miniștrii PSD sau PNL, de a fi o coaliție și între timp, am înțeles cu toții că acela este Guvernul României, sunt miniștrii României, indiferent de culoarea politică și avem un vot de la români și o responsabilitate".

Declarațiile pot fi urmărite video aici:

