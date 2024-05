Bogdan Chirieac, către Marcel Ciolacu: „Sunteți moldovean sau nu? Deci vă jignesc?”. Premierul recunoaște

„Dumneavoastră sunteți moldovean sau nu?”, l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac, în platoul de la Antena 3 CNN, pe premierul Marcel Ciolacu.

„Cum spunea tata - noi suntem trei frați - ne spunea: 'Voi sunteți molotov. Eu sunt oltean, mama ta e moldoveancă'. Am crescut pe aerodrom și la Ianca, și la Bobocu, și la Buzău. Frații mei sunt născuți în Focșani”, a precizat premierul.

„Vă jignesc sau nu?”

„Deci, dacă vă fac moldovean vă jignesc sau nu?”, l-a întrebat în continuare Bodgan Chirieac pe Marcel Ciolacu.

„Și eu am crescut în comunism, ca și dumnevoastră, și știți ce ne-a ținut vii? Acele glume pe care le făceam și acele bancuri. După o zi încărcată la Timișoara, am făcut o glumă nefericită. (...) Sunt tot felul de glume locale cum sunt între Brăila și Galați. Am văzut și comentariile la televizor. Poate din funcția de prim-ministru nu ar fi trebuit să fac această glumă. Iertați-mă, sunt uman”, a răspuns premierul.

Totul a plecat după ce premierul României, Marcel Ciolacu, a făcut declarația ce i-a adus multe critici: „Buzăul nu e în Moldova, nu mă jigniţi”.

Premierul Marcel Ciolacu a mai afirmat că a ”alocat pentru Moldova cei mai mulți bani din istoria post-decembristă pentru dezvoltare”. Citește aici mai mult

”Prefer să rămân cu o glumă nefericită în istoria Moldovei, dar prefer să rămân și alături de Alexandru Rafila, Ligia Deca, Sorin Grindeanu, primul Guvern care a adus aici cele mai mari investiții din istoria post-decembristă a României” a spus premierul după ce a enumerat investițiile pe care Guvernul său le face în regiunea Moldovei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News