Cine a vrut să ”rupă” Moldova de România. Marcel Ciolacu recunoaște teoria de la Bruxelles. S-a dat startul unor investiții fără precedent

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că a ”alocat pentru Moldova cei mai mulți bani din istoria post-decembristă pentru dezvoltare”. ”Este regiunea de dezvoltare și istorică care, în acest moment, primește cei mai mulți bani. A fost cea mai mare greșeală făcută timp de 30 de ani. Românii au plecat, în primul rând, din Suceava, din Botoșani, din zonele cele mai sărace și, normal, dacă n-ai infrastructură, nu vine nimeni să investească. Era și este încă o discrepanță foarte mare între investițiile din Ardeal și dezvoltarea din Ardeal... Și am luat, cu Sorin Grindeanu: pentru prima oară, nu mai sunt povești cu privire la Autostrada Moldovei. Se vor da anul acesta în circulație 147,8 km din Autostrada Moldovei. Mai mult, continuă până la Suceava, încercăm un proiect cu Comisia Europeană, să legăm Iașiul și Pașcaniul de Chișinău. Cu doamna ministru al Educației, pentru prima oară, am luat tot sistemul de învățământ dual (...) și l-am dus și-n Moldova, în vreo trei puncte. Am luat Sănătatea, e primul Guvern care face spitalele regionale. La Iași, se dă drumul săptămâna aceasta la spitalul regional. (...) E pentru prima oară când Moldova are, cu adevărat, o perspectivă”.

La remarca jurnalistului Răzvan Dumitrescu, realizatorul Antena 3, care s-a întrebat, văzând inclusiv proiectele din PNRR, dacă cineva își propune să desprindă Moldova, lăsând-o în sărăcie, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Era o teorie și la Bruxelles că drumurile și investițiile din Moldova nu duc nicăieri”.

”Cam așa și era” a subliniat analistul politic Bogdan Chirieac, din platoul emisiunii, referindu-se inclusiv la infrastructură. ”Până să vină un război, să ne arate cât de importantă este Moldova pentru întreaga Europă” a mai spus Marcel Ciolacu.

Citește și: Bogdan Chirieac, către Marcel Ciolacu: „Sunteți moldovean sau nu? Deci vă jignesc?”. Premierul recunoaște

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News