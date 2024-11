Ministrul Rafila aproape a terminat Spitalul Regional din Cluj, a cărui machetă e din 2006! Apel către edilul Boc din cauza traficului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut noi declarații în cursul zilei de 14 noiembrie. Printre altele, a făcut referire și la Spitalul Regional din Cluj unde lucrurile sunt în curs. Acesta spune că e timpul ca ceea ce a fost până acum doar la stadiul de machetă și proiect să devină realitate.

"Clujul avea nevoie de un spital regional de urgență. Trebuie să găsim soluții, împreună cu primăria, și pentru un acces rapid la acest spital, pentru că pacienții care au nevoie de intervenție medicală urgentă trebuie să ajungă într-un timp scurt, traficul e foarte mare în zonă. Trebuie găsită și o soluție de acces rapid la noul spital.

E un spital care are peste 170.000 mp suprafață desfășurată cu anexe, cu parcări are peste 180.000 mp, are o structură de cca, 850 de paturi din care peste 100 de paturi sunt de Terapie Intensivă dedicate inclusiv persoanelor cu arsuri grave. Mai mult, beneficiază și de un centru de pregătire a tinerilor specialiști și cred că un actor foarte important, dincolo de partea aceasta legată de construcție, este Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațeganu" pentru că un plan de resurse umane pentru un astfel de spital este absolut necesar. Sigur că medicii din actualul Spital de Urgență, în bună măsură, vor lucra în această nouă locație, dar pregătirea pentru acest transfer de personal nu este pur administrativă. Este necesar și un training pentru că în noile spitale discutăm de o nouă filosofie de lucru, sunt organizate în alt mod. Știți bine că Spitalul Județean de Urgență de aici din Cluj este multipavilionar, locații îndepărtate, deci eficiență redusă din punct de vedere al managementului timpului și inclusiv în ceea ce privește modul de intervenție la pacienți, pentru că locațiile separate nu fac posibil acest lucru.

Rafila: "Am reușit să repornim proiecte care păreau pierdute, închise"

Mă bucur că România construiește spitale pentru prima dată după 35 de ani. O să mergem și la Spitalul de Neurologie și Neurochirurgie care este aproape finalizat. El poate fi, după estimările noastre, dat în folosință la jumătatea anului viitor, se lucrează la instalațiile interioare și la modul de organizare a dotărilor, un spital de circa 200.000.000 lei... Cred că-i primul spital public care se face în Cluj, cred că o să fie gata cu cel din Bistrița.

Sunt primele proiecte mari din PNRR care vor fi finalizate. În PNRR avem acum mai multe șantiere în activitate, avem și trei centre de mari arși la Tg. Mureș, la București și la Timișoara, lucrări avansate mai ales la Timișoara, probabil că până la sfârșitul anului va fi gata și Centrul de Mari Arși de la Timișoara, acolo e vorba de un împrumut de la Banca Mondială.

Am reușit împreună cu echipa noastră de la minister, în ultimii trei ani, să repornim proiecte care păreau pierdute, închise, și mă bucur că-n trei ani de zile zeci de spitale se construiesc, alături de multe alte investiții care se fac în ambulatoriile de specialitate pentru prevenirea și controlul infecțiilor, centre comunitare integrate și, nu în ultimul rând, 2.600 de cabinete de medicină de familie. Cam asta e zona de investiții.

Preocupare continuă și pentru orașele mici

Ne preocupă însă și partea de resurse umane. Investiții în sănătate fără personal calificat care să poată să furnizeze aceste servicii de care oamenii au nevoie aproape de casele lor, să nu mai trebuiască să circule dintr-un județ în altul, sunt posibile doar dacă reușim împreună cu autoritățile locale - pentru că aici e vorba, clar, și de o politică ce ține și de autoritățile locale, încât să atragem și să stabilizăm personalul medical și-n localități mai mici, nu numai în marile centre universitare. La fel ca și Bucureștiul, Clujul nu are o problemă legată de personalul medical calificat, e un centru universitar puternic, atractiv, și din punct de vedere economic, dar trebuie să găsim și alte soluții pentru orașele mai mici, dar exemplele de bună practică nu lipsesc.

Am fost, de exemplu, la Vișeu, în urmă cu un an de zile și acolo, prin activitatea Primăriei și bineînțeles prin investițiile care au venit și s-a făcut un corp de clădire nou, s-au atras tineri medici. Exemplul de bună practică poate fi replicat, însă aici mă reîntorc la partea universitară în care universitățile trebuie să colaboreze cu autoritățile locale încât, din timp, tinerii medici să știe unde pot să lucreze, care sunt condițiile de muncă și condițiile sociale, trebuie să recunoaștem că atractivitatea unui loc de muncă este generată și de condițiile sociale și socio-economice ale zonei în care personalul medical urmează să lucreze.

În ce etapă se află lucrările la Spitalul Regional Cluj

Stadiul lucrărilor este la 80%, am discutat cu constructorii, în ceea ce privește toată această pregătire complexă a terenului, e vorba și de ziduri de sprijin, a fost o problemă legată de stabilitatea terenului aici la Cluj unde a fost lucrarea mai complicată decât la Iași. La Iași este finalizată, și la Craiova, aici suntem la 80%, probabil că în luna ianuarie va fi încheiată. Până atunci sperăm să avem o evaluare a acelor oferte referitoare la construcția efectivă, un contract foarte mare de cca. 2 miliarde de lei - partea de construcție efectivă a spitalului.

În următorii trei ani și jumătate vom vedea și noi în sfârșit aceste spitale, chiar făceam socoteala și mă gândeam de când au fost promise - din 2006 - 2007 era o machetă la Ministerul Sănătății pe hol. Iată că de data asta transformăm machetele în realitate. Cred că oamenii nu așteaptă povești. Demonstrăm prin tot ceea ce s-a întâmplat în acești trei ani că se pot construi spitale în România. O facem pentru pacienți și, până la urmă, și pentru țara noastră care trebuie să demonstreze din nou că poate să revină la marile investiții.

Spital de pediatrie în Cluj

Proiectul spitalului monobloc de Pediatrie cred că este un proiect prioritar pentru Cluj. Noi am dat aviz de oportunitate acestui proiect. E un proiect mare, de peste 200.000.000 de euro și încercăm în centrele universitare importante să facem, practic, un hub de servicii medicale. La fel încercăm și la Iași, și la Cluj, avem Spitalul Regional de Urgență, avem un Centru Regional de Pediatrie (pentru că tratamentul copiilor este, în mod evident, prioritare ca și politică de sănătate, inclusiv de încurajare a natalității) și urmează ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să evalueze pe baza unei grile, asemănătoare cu cea din PNRR, proiectele depuse.

Eu cred că sunt șanse foarte mari pentru ca acest proiect să primească finanțare. Așa că anul viitor, cu siguranță, putem să discutăm despre oportunitatea de a începe și la Cluj proiectul acesta al Spitalului de copii. Eu cred că această structurare a asistenței medicale - un Centru Regional puternic (cu Institutul Oncologic, Spitalul de copii, Spitalul Regional), poate oferi servicii de sănătate așa cum trebuie la nivel regional împreună cu spitalele pe care le dezvoltăm la nivelul fiecărui județ sau în municipii/orașe, fie din PNRR, fie din acest Program Național de Investiții finanțat dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții cu valoarea totală de 12 miliarde de lei.

Se trece de la un Program Regional (pentru că a fost un Program Regional) la Cluj la Program Național. În mod evident se extinde acum la nivel național, mai ales că a fost un soi de pilot aici la Cluj. Avem deja normele făcute pentru programele de screening la cancer de col uterin și cancer de sân" a declarat ministrul Alexandru Rafila.

