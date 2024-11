De ce Franța și Italia se bat pe puiul românesc. Ministru: Este cel mai căutat din UE

”Anul acesta am finalizat 10 milioane de locuri de cazare (pentru pui n.r.), atât în reproducție, cât și în creștere. Vom produce cu 65 de milioane de pui mai mult, anul acesta, iar România a ajuns la 498 de milioane de pui. Avem grad de autosuficiență de aproape 160 - 170%. Cel mai căutat pui din Uniunea Europeană este puiul românesc. Franța și Italia mănâncă pui românesc pentru că este crescut cu 70 - 90% porumb. Este cel mai de calitate pui și am deschis piețe foarte importante și am discutat atât cu omologii din Italia și Franța, iar fermierii exportă pui românesc. Este cel mai calitativ din UE” afirmă ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în emisiunea DCNews.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vorbit în cadrul emisiunii ”Interviurile DCNews”, moderată de analistul politic Bogdan Chirieac, despre producția de porc din România.

Barbu: În 2023 aveam două programe blocate, porc și pasăre în România, reproducție la porc și pasăre, pentru că (...) politica agricolă practicată în ultimul an a fost una haotică. De ce vă spun acest lucru?

Luam exemplu sectorul de porc din România. Toate fondurile europene au fost destinate fermelor de îngrășare. Nu au fost destinate aceste fonduri, practic, fermelor de reproducție. Fermierii pentru a popula o fermă de îngrășare achiziționează purceii din alte state, vorbim de Danemarca, Germania, Ungaria. Prețul pe purcel pe care îl importau fermierii era de 125 de euro.

România a ajuns la 1,6 milioane de hectare irigate. Cum se întâmplă asta

"În momentul de față, anul 2024 a fost destul de greu, din cauza schimbărilor climatice și a secetei, dar vreau să vă asigur de un lucru. Ministerul Agriculturii a investit foarte mult și suprafața irigabilă a României a ajuns la 1,6 milioane de hectare irigate. Sunt reabilitate aceste amenajări. Mai mult decât atât, am avut 2700 de kilometri canal de infrastructură principală, plin cu apă, în 2024. Deci, putem și noi să ne lăudăm că avem o autostradă a apei", a spus ministrul Florin Barbu.

