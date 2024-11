Carne de porc din România, dar cu purcei importați din Germania pentru îngrășare. Ministrul Barbu dezvăluie haosul din ferme și amploarea lui în bani

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vorbit în cadrul emisiunii ”Interviurile DCNews”, moderată de analistul politic Bogdan Chirieac, despre producția de porc din România.

Barbu: În 2023 aveam două programe blocate, porc și pasăre în România, reproducție la porc și pasăre, pentru că (...) politica agricolă practicată în ultimul an a fost una haotică. De ce vă spun acest lucru?

Luam exemplu sectorul de porc din România. Toate fondurile europene au fost destinate fermelor de îngrășare. Nu au fost destinate aceste fonduri, practic, fermelor de reproducție. Fermierii pentru a popula o fermă de îngrășare achiziționează purceii din alte state, vorbim de Danemarca, Germania, Ungaria. Prețul pe purcel pe care îl importau fermierii era de 125 de euro.

Chirieac: Îl aduceau din Germania în România cu camionu?

Barbu: Da, populau fermele de îngrășare pentru că noi am făcut niște investiții haotice, în loc să facem reproducție. În reproducție un purcel care se face în România este 60 de euro. Noi dacă importăm cinci milioane de purcei...

Chirieac: Atât importăm?

Barbu: Da, între trei și cinci milioane pentru a popula fermele de gras.

Chirieac: Adică de aproape 600 de milioane de euro pe an importăm purcei?

300 de milioane de euro, pierderi

Barbu: Da, dar gândiți-vă un lucru. Un purcel în România se produce cu 50-60 de euro, se importă cu 125. Asta înseamnă că în momentul în care noi importăm în loc să facem investiții în reproducție, să facem purcel cu 60 de euro, anual fermierii pierdeau 300 de milioane de euro, diferența dintre purcelul pe care îl importau și purcelul pe care puteau să îl facă prin ferme de reproducție în România. Diferența de 65 de euro era exact profitul pe care să îl înregistreze fermierii care au zootehnie în sectorul de porc din România. Și atunci normal că nu puteai deveni competitiv cu alte state care veneau cu un preț mai mic la carnea de porc, iar carnea de porc produsă în România avea un preț mai mare pentru că diferența o făcea prețul pe care fermierii îl plăteau în plus pe purcelul pe care îl importau.

Atunci când am venit anul trecut la dumneavoastră și v-am spus că voi debloca și voi face ferme de reproducție am început acest ciclu. Am finalizat primele 45000 de locuri de cazare, ferme de 3000 de scroafe și începând cu ianuarie-februarie vom produce 1,5-1,6 milioane de purcei în România din necesarul de 5 milioane pe care noi îi importăm. Avem un program de un miliard de euro, va fi lansat în decembrie, prin care mai avem nevoie de 2,8 milioane, atât de purcei, cât și de porc, ca să ajungem la gradul de autosuficiență de 8,7 milioane de porci. România consumă în zonă industrială și în magazinele de retail - vânzarea cărnii de porc reprezintă 8,7 milioane de porci. Acesta este gradul de autosuficiență de care are nevoie România.

Plecăm cu aceste ferme, 60 de ferme cu câte 1500 de scroafe, dar în spate vor avea și partea de îngrășare pentru că deja am acoperit din reproducție, ceea ce aveam necesarul pentru îngrășare, și acum plecăm cu ferme complexe, atât de reproducție, cât și de îngrășare.

