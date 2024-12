Florin Barbu, ministru Agriculturii și Dezvoltării Rurale, propune investiții majore în agricultură

Prin acest proiect, ca și prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023 – 2026, se urmărește dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară, prin acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie, care să conducă la diminuarea importurilor de produse alimentare.

Dacă, până de curând, procesarea se constituia a fi veriga vulnerabilă în valorificarea producției agricole din România, prin programele de ajutor de stat din ultima perioada, implementate de Ministerul Agriculturii, această componentă devine mult mai puternică și vine să întărească lanțul valorificării în toate sectoarele în care fermierii români fac performanță.

Astăzi, ministrul Barbu a primit Premiul de Excelență din partea Ro.ALIMENT pentru susținerea și implicarea remarcabilă în dezvoltarea și promovarea industriei alimentare din România.

“Premiul acordat astăzi mă onorează, dar în același timp mă și obligă. Din prima zi a mandatului de ministru al Agriculturii mi-am propus să am un dialog deschis cu toți partenerii implicați în agricultura românească, pentru că numai printr-o astfel de abordare reușim să identificăm cele mai bune strategii de dezvoltare ale acesteia. Mă bucur că am reușit să promovăm scheme de ajutor de stat care, fără doar și poate, vor contribui la modernizarea și dezvoltarea agriculturii și am convingerea că vom deveni în scurt timp un jucător important la nivel european. Mi -am pus în valoare toată priceperea, cunoștințele și experiența mea și, cu determinare și multă muncă, împreună cu echipa de la minister, am încercat să contribuim la revigorarea agriculturii românești. Cu dragoste pentru România și pentru familia mea, cu ajutorul divin pe care îl primesc necondiționat, am credință că România se află pe un drum bun” a declarat ministrul Barbu.

De asemenea, ministrul a subliniat faptul că a privit cu mare responsabilitate rolul său în forurile europene și, de cele mai multe ori, a reușit să obțină fonduri și facilități pentru fermierii români. În luna septembrie, după lungi dezbateri și negocieri, a obținut aprobarea unui sprijin de 21,6 milioane euro pentru susținerea fermierilor români afectați de secetă. Ministrul Agriculturii intenționează să lanseze în viitorul apropiat mai multe programe care vizează modernizarea unităților de procesare a materiilor prime agricole, susținerea independenței energetice și nu în ultimul rând își propune revitalizarea liceelor agricole și oferirea unei prime de angajare în agricultură.

