5 substanţe noi, introduse pe lista naţională a substanţelor din categoria drogurilor şi a precursorilor de droguri

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege prin care se introduc pe lista substanţelor din categoria drogurilor şi a precursorilor de droguri aflate sub control naţional 5 substanţe noi/medicamente care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope şi care fac obiectul Deciziei (UE) 2024/832 a Consiliului UE şi al deciziilor Comisiei ONU privind Substanţele Stupefiante nr. 67/1, 67/3, 67/4 şi 67/5, scrie Agerpres.



Astfel, au fost completate tabelele anexă nr.I, II şi III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin punerea sub control naţional a substanţelor şi medicamentelor menţionate, în proiectul de lege aprobat de Guvern se evită deturnarea medicamentelor care conţin substanţele respective din circuitul legal în scopul traficului ilicit şi consumului de droguri, având în vedere că, potrivit celui mai recent raport naţional privind situaţia drogurilor, 1 din 5 persoane ajunge la unităţile de servicii de urgenţă din cauza abuzului unor astfel de medicamente procurate cu sau fără recomandare din partea medicului.



"Mai mult, România face un pas în avans prin faptul că acest proiect de lege introduce sub control naţional încă două substanţe din categoria drogurilor sintetice care pot fi folosite ca alternativă ieftină la drogurile clasice, 2-CMC şi 2-MMC. Deşi, la nivel european, aceste substanţe sunt doar monitorizate la ora actuală, de către Agenţia Europeană privind Drogurile, Guvernul a decis introducerea lor pe lista de control naţional luând în considerare faptul că Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) a identificat substanţele 2-CMC şi 2-MMC în probele obţinute din capturile de droguri", se arată în comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News