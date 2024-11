Ministrul Predoiu, anunț despre România în Schengen terestru după discuția de ASTĂZI cu austriacul Karner

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut astăzi o discuție cu omologul său austriac Gerhard Karner despre dosarul care vizează intrarea României în Schengen terestru:

"Existau speculații cum că s-ar ridica acest veto astăzi... Acum, toată lumea speculează. Domnul Karner văzuse declarația mea de ieri și a spus că asta e cam ceea ce reflectă dosarul. Am spus ieri câteva lucruri: colaborarea este foarte bună, faptul că am coborât migrația spre zero în România este decisiv, cel mai important argument, faptul că avem programe bilaterale cu toți vecinii noștri și un program bilateral cu Austria pe combaterea migrației ilegale este, de asemenea, un argument puternic, faptul că noi am declarat că vom menține politicile de combatere a migrației ilegale și după intrarea în Schengen cu frontiera terestră e iarăși un argument puternic, faptul că suntem gata să utilizăm toate procedurile Schengen inclusiv cu controale la frontieră atunci când se impune... până acum am adus argumente care n-au căzut din cer.

”NU s-a luat încă nicio decizie”

Suntem pe un drum pozitiv, cum a spus și ministrul Karner, cum am spus și eu, cum au spus și alți colegi din politică... da, suntem pe un drum pozitiv, suntem pe direcția corectă, suntem destul de aproape dar NU s-a luat încă nicio decizie. Cel puțin nu până acum două ceasuri când am vorbit. Noi avem convorbiri periodice, avem, n-avem treabă, noi ne auzim la telefon. Sau de câte ori se impune. Vorbim direct, nu prin cabinete. Acesta e un dosar sensibil pentru care se vorbește pe firul scurt.

”Întâlnirea de la Budapesta va fi decisivă”

Ceea ce spun este că încă nu s-a luat o decizie și că întâlnirea de la Budapesta (21 - 22 noiembrie) va fi decisivă. Astăzi când vorbim nu s-a decis nimic, doar știm că România e pe drumul cel bun și lucrăm foarte bine cu colegii austrieci. Și cu cei sârbi, și cu cei maghiari, pentru că aici e toată povestea. Întâlnirea din 21 - 22 noiembrie va fi cu Sándor Pintér, cel care deține președinția rotativă în Ungaria, domnul Karner și colegul din Bulgaria. Va fi, dacă vreți, ce a fost în Slovenia anul trecut. unde am avut o trilaterală (Austria - Bulgaria - România) și pot să vă spun că în acea trilaterală miniștrii asistați de echipele lor au avut o discuție foarte aplicată care în final s-a soldat cu un anunț făcut de ministrul Karner cu privire la Air Schengen" a spus ministrul Cătălin Predoiu.

Reamintim că miniștrii Afacerilor Interne din România, Bulgaria, Ungaria și Austria se vor întâlni pe 22 noiembrie 2024, la Budapesta, pentru discuții preliminare legate de data la care ar urma să aibă loc intrarea României și Bulgariei în Schengen terestru, au confirmat surse de la Bruxelles.

