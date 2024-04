Sorin Grindeanu: Centura să fie preluată de Primărie și să devină un bulevard interior al Bucureștiului

Firea a venit la Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti însoţită de preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu, primarii Sectoarelor 3 şi 4, Robert Negoiţă şi Daniel Băluţă, europarlamentarul Mihai Tudose.

'Bucureştiul are nevoie de Sorin Grindeanu, are nevoie de Alexandru Rafila, are nevoie de Mihai Tudose, să venim şi să prezentăm bucureştenilor fiecare sector, ce înseamnă să venim cu dezvoltare şi, pe urmă, conectivitatea şi totul integrat într-un plan pentru Bucureşti', a spus liderul PSD, Marcel Ciolacu. Liderul PSD a susţinut că s-au pierdut 4 ani, iar în Bucureşti s-a ajuns la dublarea staţionării în trafic, s-au construit doar 10 locuri de joacă.

Robert Negoiţă a susţinut că în 9 iunie se va schimba primarul general şi că trebuie să fie deblocate proiectele de infrastructură rutieră, pentru că traficul este, acum, principala problemă a bucureștenilor. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a propus ca Centura Capitalei să fie preluată în administrarea Primăriei Bucureşti.

'Cred că o altă propunere, Gabi, care e una în favoarea bucureştenilor, este ca Centura să fie preluată în acest moment de către, sau în viitor, odată cu venirea ta la Primărie, în administrarea Primăriei Generale, pentru că a deveni, de fapt, dacă vrei, un bulevard interior, un inel al Bucureştiului. Asta ar ajuta, iarăşi, la fel de mult şi fluidizarea traficului în București. Sigur, ne străduim în perioada următoare, până în septembrie, să terminăm A0, varianta sudică, care va scoate foarte mult trafic din Bucureşti', a explicat Grindeanu.

Europarlamentarul Mihai Tudose a afirmat la rândul său că singurul om care, patru ani de zile, a tras zilnic aproape semnale de alarmă despre ceea ce se întâmplă în Bucureşti a fost Gabriela Firea. 'Cine vrea să vadă realizările din ultimii patru ani, la kilometrul zero, un punct simbolic al Bucureştiului, sunt bălăriile de jumătate de metru. Asta este imaginea Bucureştiului de astăzi', a afirmat Tudose.

