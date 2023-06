În ediția din 8 iunie 2023 subiectul emisiunii va fi digitalizarea în domeniul construcțiilor și conferința internațională INNOCONSTRUCT care s-a desfășurat la București.

DC News vă propune de această dată un alt tip de format al emisiunii: În cadru interactiv emisiunea va rula în format video momente cheie ale conferinței, intervenții ale miniștrilor, prezentări ale proiectelor, dar și concluzii și soluții cu privire la implementarea digitalizării în domeniul construcțiilor.

Conferința internațională a reunit cele mai importante companii din România și nu numai, precum și mese rotunde unde reprezentanții companiilor și experți în domeniu au luat parte la o mulțime de evenimente.

Nu vor lipsi nici interviurile de la finalul evenimentului unde Cătălin Podaru, CEO al companiei Leviatan Design și Ubitech Construcții, și Rodica Lupu, Director Cluster TEC și CEO Loop Operations, își vor expune opiniile cu privire la desfășurarea conferinței și la obiectivele atinse pe parcursul celor două zile de reuniune.

Toate acestea și multe alte surprize, în emisiunea dedicată INNOCONSTRUCT care va fi difuzată pe 8 iunie 2023, începând cu ora 16:30.

Ediția a treia a Conferinței Internaționale INNOCONSTRUCT – How Digital, How Fast, s-a axat în acest an pe o suită de evenimente dedicate avansării procesului de digitalizare în industria construcțiilor. În ediția din 2023 au fost puse în lumină noile abordări în dezvoltarea competențelor digitale în construcții și tehnologiile și soluțiile care sprijină digitalizarea, eficiența energetică etc.

Emisiunea va fi difuzată pe canalele platformei DC Media Group, pe 8 iunie 2023 de la ora 16:30.

