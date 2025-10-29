MAX, aplicația care înlocuiește WhatsApp în Rusia, acuzată că este un ”gulag virtual”

De câteva luni, de la o zi la alta, este imposibil să se facă apeluri sau să se trimită mesaje pe Whatsapp. Regiuni întregi din Rusia sunt brusc afectate, populația nu mai poate să își contacteze rudele și prietenii prin acest Whatsapp.

Care este problema, de fapt

Problema nu este din cauze tehnice, ci politice. Anton Goreklin, prim-vicepreședinte al comisiei pentru politica informațională a Dumei, adunarea legislativă a Rusiei, a spus, pe Telegram, că ”Whatsapp ar trebui să se pregătească să părăsească piața rusă”, după cum scria Le Figaro, în iulie 2024. Software-ul de mesagerie este, până la urmă, american. În prezent, în pofida lui Donald Trump, Statele Unite ale Americii apar în continuare pe lista ”țărilor inamice”.

MAX, serviciu asemănător cu WhatsApp

Din luna martie 2025, o nouă aplicație oferă un serviciu asemănător cu cel al Whatsapp. Numele este MAX și este dezvoltat de VKontakte, gigantul rus al rețelelor sociale. În iunie 2025, MAX avea deja un milion de utilizatori, potrivit Interfax, o agenție de presă rusă. Conform aceleiași surse, numărul total de utilizatori înregistrați se este 18 milioane. Însă, de la 1 septembrie, MAX ar trebui să fie instalată implicit pe toate smartphone-urile și tabletele noi vândute pe teritoriul Rusiei. Acum, se pare că MAX ar avea 40 de milioane de utilizatori.

Ce este WeChat de la MAX



Este o performanță comercială pentru Facebook-ul rus? Nu chiar, MAX nu are de ce să-i fie frică de furia unei autorități locale de reglementare a concurenței. Aplicația de mesagerie are un model de urmat, denumit WeChat (Weixin, în denumirea sa chineză), de la Tencent. De la lansarea sa în anul 2011, aceasta a devenit indispensabilă în China.

Pe lângă că permite comunicarea cu prietenii și apropiații, aceasta se poate folosi și la plata chiriei, a cumpărăturilor, a facturilor și se află în centrul diverselor demersuri administrative. Un fel de hub omniprezent pe care guvernul Chinei îl supraveghează, evident, cu mare atenție.

Fidel modelului său, MAX integrează un chatbot inteligent, numit GigaChat 2.0. Este capabil să rezerve bilete ori să facă transferuri bancare. De asemenea, fidel modelului său, MAX este și mai ales, sub controlul Kremlinului. Prin urmare, o mare parte din funcționarii publici ori angajații conglomeratelor de stat ar fi obligați să îl folosească, chiar și în școli, acolo unde grupurile de discuții părinți-profesori ar fi migrat către aplicația MAX.

Cine este în spatele aplicației MAX?

Însă prezența Kremlinului are și alte imixtiuni. Din punct de vedere financiar, VKontake, compania care l-a lansat, este proprietatea diferitelor structuri rusești, printre care companiile de stat Gazprom și Rostec. Mai mult, directorul său general, Vladimir Kirienko, este fiul lui Serghei Kirienko, șeful adjunct al administrației prezidențiale, precum și omul de încredere al lui Vladimir Putin.

Serverele MAX sunt în Rusia

Apoi, din punct de vedere tehnologic, serverele sale sunt amplasate în Federația Rusă, ceea ce înseamnă că toate informațiile stocate pe acestea pot fi analizate, văzute în orice moment de serviciile secrete sau de poliție.

În cele din urmă, nivelul său de securitate este foarte relativ, pentru că, în comparație cu Whatsapp, nu oferă criptarea de la un capăt la altul a comunicațiilor, ce asigură că numai interlocutorii de ambele părți ale schimbului pot vedea mesajele.

”Nesiguranța sa este intenționată, servește unui scop: supravegherea utilizatorilor săi”

Revista Forbes a cerut unui expert în securitate să analizeze funcționarea MAX. Concluzia muncii sale este fără dubii: ”MAX nu este deloc sigur. Nu există criptare, cu excepția cazului în care este foarte bine ascunsă, dar mă îndoiesc. Nesiguranța sa este intenționată, servește unui scop: supravegherea utilizatorilor săi.”

Prin urmare, nu este surprinzător să observăm că aplicația MAX este capabilă să localizeze în timp real și foarte precis, smartphone-ul pe care este instalată.

Max, un gulag digital?

Într-un articol din Times, un jurnalist rus opozant al regimului lui Vladimir Putin spune chiar că MAX este un element cheie în construirea unui ”gulag digital”. El a prognozat că MAX ”va fi un spațiu steril în care autoritățile au control absolut asupra timpului liber, motivațiilor și gândurilor cetățenilor”.

Într-o țară unde este deja interzis să distribui ori chiar să ”apreciezi” conținutul online interzis de Kremlin, ori în care peste 420.000 de site-uri au fost blocate în anul 2024, libertatea digitală pare șubredă.

De la ”internet, proiect CIA”, la...

După ce a ignorat mult timp internetul, pe care îl considera în anul 2010 ca fiind compus ”50% din porno”, Vladimir Putin a înțeles bine că, dacă ”internetul este un proiect al CIA”, așa cum spunea în anul 2014, acesta poate deveni și instrumentul care îi va consolida controlul asupra unei țări aflate în război și aflate sub dominația sa de un sfert de secol.

Controlând accesul la internet, creând bule rusești și suverane ca niște închisori, el îi închide pe ruși puțin câte puțin în fiecare zi sub un capac digital de plumb. Arhipelagul gulagului 2.0 se conturează sub ochii noștri, potrivit publicației BFM TV.

