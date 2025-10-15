Prof. univ. dr. Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, a vorbit despre declinul real al lecturii în rândul tinerilor și a explicat că prea mult timp petrecut pe internet afectează grav tinerii. De asemenea, aceasta a avertizat că dependența de mediul virtual are simptome similare cu dependența de droguri și că România nu este pregătită să gestioneze consecințele acestei probleme asupra sănătății fizice și mintale.

„Declinul lecturii - în cazul tinerilor, al elevilor, al adolescenților și implicit scăderea culturii generale - e real? E o impresie acest declin? Dumneavoastră cum pledați? Pentru că unii spun că nu e adevărat, că citesc, chiar dacă citesc pe WhatsApp. E același lucru?", a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Nu, nu, categoric nu. Eu n-am mai predat de multă vreme în ciclul primar, în ciclul gimnazial sau liceal. Am predat în toate ciclurile însă și m-am întâlnit cu studenții de anul I. Prin urmare, aveam efectele lecturii. Este adevărat. Cultura lor generală, în zone esențiale, este cu fiecare an mai jos.

În urmă cu câțiva ani, am avut o cercetare la nivelul liceelor din Arad: Care este durata medie petrecută de adolescenți pe internet. Atunci era, în liceele unde am fost noi, aproape cinci ore. Gândiți-vă ce înseamnă, în economia unei zile, cinci ore petrecute pe internet. Și probabil că este mai mare, aceasta este media. Erau unii cu câte zece ore petrecute pe internet.

Putem vorbi de multă dependență și nenorocirea este că dependența de mediu virtual are aceeași simptomatologie precum dependența de droguri și să mai luăm în calcul faptul că România nu este o țară bogată. Ne plângem mereu cât de puțini sunt banii destinați sănătății fizice și mintale", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea.

În Belgia există centre pentru tratarea dependenței de mediul virtual

Prof. univ. dr. Lavinia Betea a povestit că în Belgia există centre specializate pentru tratarea dependenței de mediul virtual. Potrivit acesteia, centrele oferă terapii complexe, care combină educația cu activități practice.

„Am văzut în Belgia centre pentru tratarea dependenței de mediul virtual. Cel în care am fost eu era administrat de un ordin monahal. Sigur că nu călugării erau aceia care se ocupau de terapie, de educație și de restul. Era personal foarte calificat de domeniul psihologiei, al psihiatriei. Ei au înțeles pericolul, dar au și mijloacele prin care pot interveni.

Ce este important? La noi se consideră că singurul lucru pe care ar trebui să-l facă un copil este să se ducă la școală, să-și facă temele, să ia note bune. Pierderea din programa curiculară a disciplinelor destinate dezvoltării manualității, a unor discipline, de fapt, recreative care sunt utilizate și ca terapii în zilele noastre, are un impact negativ.

Adolescenții care erau internați, trei zile pe săptămână, făceau un fel de ucenicie în diverse munci: cofetari, patiseri și așa mai departe. Două zile veneau profesori și îi meditau pe curricula pe care o avea fiecare. Nu îi trecea nimeni la școală pentru că ei au fost spitalizați, altfel decât cu examen, considerându-se că lucrul mai important decât a evolua cu clasa lui, în ritmul prestabilit inițial, este mult mai important să ai de-a face cu un copil echilibrat, sănătos, fizic și psihic", a spus prof. univ. dr. Lavinia Betea la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

Video: