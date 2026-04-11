Cine este Peter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria, şi cum ar schimba relaţia cu UE, dacă ar ajunge premier

Dar cine este Peter Magyar? Lider al partidului de opoziţie Tisza, Magyar a pornit în cariera politică chiar din partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, actualul premier al Ungariei. Ba mai mult, era chiar un simpatizant al acestuia.

Peter Magyar a fost căsătorit cu Judit Varga, ministru al Justţiei în Guvernul condus de VIktor Orban, iar până în februarie 2024 nimic nu anunţa ascensiunea sa fulminantă din punct de vedere politic.

Momentul de cotitură a fost, însă, un scandal politic imens. Un individ implicat în muşamalizarea unui caz de abuz sexual într-un cămin de stat a fost graţiat, scandalul a dus la demisia preşedintei Ungariei, Katalin Novak, dar şi a lui Judit Varga, iar Peter Magyar a declarat, atunci, că "nu vreau să fac parte dintr-un sistem în care cei care conduc se ascund în spatele femeilor".

Ascensiunea sa a început ca urmare a participării la un interviu pe Youtube, urmărit de 1 milion de oameni. Amintim că populaţia totală a Ungariei este de 9,6 milioane de oameni. În acel interviu, Peter Magyar a spus că "Am fost mult timp în acest sistem. Dar ceea ce vedem azi este foarte diferit de ceea ce am susținut în 2002".

În ultimii doi ani, Peter Magyar a reuşit să construiască o reţea politică naţională, a ajuns inclusiv în zonele rurale, fiefuri tradiţionale ale Fidesz, dar a şi parcurs pe jos distanţa de 300 km de la Budapesta până la graniţa cu România, într-o încercare de a "reuni naţiunea".

Primul succes politic al partidului Tisza a avut loc la alegerile europarlamentare, când a obţinut 29,6% dintre voturi, devenind astfel principalul contracandidat al partidului Fidesz, care a luat atunci 44,8%. Adevăratul test, însă, vine pe 12 aprilie, când cele două partide, Fidesz şi Tisza, sunt considerate principalele contracandidate pentru a obţine majoritate în Parlamentul Ungariei. Partidul câştigător va da premierul, astfel că cetăţenii maghiari aleg cine îi va conduce în următorii ani: Peter Magyar sau Viktor Orban.

"Este o oportunitate o dată în viață, nu pentru mine, ci pentru țară", a declarat Peter Magyar despre aceste alegeri.

Cum s-ar putea schimba relaţia cu UE, dacă Peter Magyar ajunge premierul Ungariei

Sursa: Agerpres

În campania electorală, Peter Magyar a denunţat de mai multe ori relaţia apropiată a premierului Viktor Orban cu Vladimir Putin, iar printre mesajele de la mitingurile pentru susţinerea sa s-a numărat şi unul adresat direct conducerii actuale a guvernului: "Ruşilor, plecaţi acasă".

Cu toate astea, Peter Magyar nu s-a poziţionat în mod clar "pro-Bruxelles", chiar dacă Viktor Orban l-a acuzat de mai multe ori că este "marioneta UE şi a Ucrainei".

Anaistul politic Radu Magdin a explicat cum s-ar putea poziţiona Peter Magyar în relaţia cu Uniunea Europeană, dacă Tisza câştigă alegerile parlamentare.

"După ruptura de PPE, Viktor Orban a dus Fidesz în grupul Patrioți pentru Europa, adică în zona partidelor populiste radicale de dreapta, cu un profil mult mai conflictual și mai eurosceptic. În schimb, Peter Magyar și Tisza sunt în Partidul Popular European, deci într-o familie politică mainstream, conservatoare, integrată în arhitectura clasică a Uniunii.

Asta nu înseamnă însă că Magyar va avea o relație complet aliniată sau lipsită de tensiuni cu Bruxellesul. Tocmai pentru că discursul eurosceptic al lui Orban a influențat ani la rând publicul maghiar, Magyar nu își permite politic să fie perceput în interior ca fiind prea obedient față de Bruxelles. Diferența majoră nu este că unul ar fi 'anti-UE', iar celălalt 'pro-UE' în sens absolut, ci că Orban a făcut din conflictul cu Bruxellesul o strategie politică centrală, inclusiv prin încercări repetate de blocare sau subminare a unor decizii europene, mai ales pe dosarul ucrainean, în timp ce Magyar pare mai degrabă interesat de o relație normalizată, funcțională și negociată cu Uniunea", a declarat Radu Magdin, conform cursdeguvernare.ro.

Alegerile parlamentare din Ungaria, pe 12 aprilie

Pe lângă Fidesz şi Tisza, care sunt principalele favorite în alegerile parlamentare care se desfăşoară duminică, 12 aprilie, în Ungaria, mai e un partid care are şanse să treacă de pragul electoral de 5%. Este vorba despre Mi Hazank, partid care ar putea câştiga 5 sau 6 mandate, în funcţie de scorul obţinut. Astfel, dacă nici Tisza, nici Fidesz, nu obţin majoritatea absolută, Mi Hazank, partid de extremă dreapta, ar putea înclina balanţa puterii în oricare dintre părţi.

Urnele se deschid duminică, 12 aprilie, de la ora 6:00 (n.r. Ungaria şi România sunt pe acelaşi fus orar), şi se vor închide la ora 19:00.