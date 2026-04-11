€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Alegeri parlamentare în Ungaria, 12 aprilie. 500.000 de maghiari din afara ţării votează, în special din România şi Serbia
Data publicării: 13:35 11 Apr 2026

Alegeri parlamentare în Ungaria, 12 aprilie. 500.000 de maghiari din afara ţării votează, în special din România şi Serbia
Autor: Mihai Ciobanu

vot urnă alegeri secție de votare Urnă de vot. Imagine cu rol ilustrativ: Freepik

Maghiarii care locuiesc în afara granițelor pot vota prin corespondență, însă doar pentru listele naționale de partid.

Aceste voturi au fost suficiente pentru a decide un mandat parlamentar în 2018 și două mandate în 2022. În condițiile în care analiștii estimează că votul prin poștă ar putea influența din nou atribuirea a două mandate, acesta ar putea deveni decisiv într-o competiție electorală strânsă, arată o analiză Politico.

Citiţi şi: Donald Trump promite să ajute Ungaria dacă Viktor Orban va câştiga alegerile parlamentare

La ultimele două scrutinuri, votul prin corespondență a favorizat covârșitor tabăra lui Viktor Orbán. Partidul Fidesz a obținut peste 90% din aceste voturi în 2022, iar în 2018 a primit peste 216.500 din aproximativ 225.000 de buletine trimise prin poștă. Această disproporție a determinat, în trecut, partidele de opoziție să ceară eliminarea dreptului de vot pentru maghiarii nerezidenți.

În acest an, aproape 500.000 de persoane s-au înregistrat pentru votul prin corespondență — un număr record — multe dintre ele fiind din România și Serbia. Potrivit unui contor guvernamental, peste 230.000 de voturi fuseseră deja primite până joi.

Potrivit sursei citate, în România, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), cea mai mare formațiune politică a maghiarilor, susține partidul Fidesz. Liderul formațiunii, Hunor Kelemen, i-a îndemnat pe maghiarii din Transilvania să sprijine actualul premier ungar.

Pe de altă parte, politicianul Péter Magyar a încercat, la începutul acestui an, să atragă electoratul maghiar din Slovacia, criticând noile reglementări slovace legate de controversatele Decretele Beneš — un set de legi din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial care au lipsit etnicii maghiari și germani de cetățenie și proprietăți în fosta Cehoslovacie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Sprijin material și emoțional pentru vârstinci. Susține programele Fundației Regale Margareta a României
Publicat acum 16 minute
Rusia și Ucraina se atacă cu drone înainte de armistițiul de Paște
Publicat acum 39 minute
Alegeri parlamentare în Ungaria, 12 aprilie. 500.000 de maghiari din afara ţării votează, în special din România şi Serbia
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Accident grav în Timiș: O mașină a luat foc după impact. Victimă în stare critică
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Producția auto din România scade în 2026 în timp ce înmatriculările noi au evoluții mixte
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 3 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Publicat acum 7 ore si 47 minute
BANCUL ZILEI: Rușinea la medic
Publicat acum 7 ore si 44 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Misiunea istorică Artemis 2, în jurul Lunii, s-a încheiat cu succes. Astronauţii au revenit pe Pământ
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close