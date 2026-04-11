Alegeri parlamentare în Ungaria, 12 aprilie. 500.000 de maghiari din afara ţării votează, în special din România şi Serbia

Aceste voturi au fost suficiente pentru a decide un mandat parlamentar în 2018 și două mandate în 2022. În condițiile în care analiștii estimează că votul prin poștă ar putea influența din nou atribuirea a două mandate, acesta ar putea deveni decisiv într-o competiție electorală strânsă, arată o analiză Politico.

La ultimele două scrutinuri, votul prin corespondență a favorizat covârșitor tabăra lui Viktor Orbán. Partidul Fidesz a obținut peste 90% din aceste voturi în 2022, iar în 2018 a primit peste 216.500 din aproximativ 225.000 de buletine trimise prin poștă. Această disproporție a determinat, în trecut, partidele de opoziție să ceară eliminarea dreptului de vot pentru maghiarii nerezidenți.

În acest an, aproape 500.000 de persoane s-au înregistrat pentru votul prin corespondență — un număr record — multe dintre ele fiind din România și Serbia. Potrivit unui contor guvernamental, peste 230.000 de voturi fuseseră deja primite până joi.

Potrivit sursei citate, în România, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), cea mai mare formațiune politică a maghiarilor, susține partidul Fidesz. Liderul formațiunii, Hunor Kelemen, i-a îndemnat pe maghiarii din Transilvania să sprijine actualul premier ungar.

Pe de altă parte, politicianul Péter Magyar a încercat, la începutul acestui an, să atragă electoratul maghiar din Slovacia, criticând noile reglementări slovace legate de controversatele Decretele Beneš — un set de legi din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial care au lipsit etnicii maghiari și germani de cetățenie și proprietăți în fosta Cehoslovacie.