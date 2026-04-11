Donald Trump promite să ajute Ungaria dacă Viktor Orban va câştiga alegerile parlamentare

Preşedintele american Donald Trump a promis vineri că va ajuta economia Ungariei dacă aliatul său, actualul prim-ministru Viktor Orban, va câştiga alegerile parlamentare de duminică, relatează AFP.

"Administraţia mea este pregătită să folosească întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, aşa cum am făcut-o pentru marii noştri aliaţi în trecut, în cazul în care prim-ministrul Viktor Orban şi poporul maghiar vor avea nevoie", a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social.

Trump a adăugat că este "entuziasmat" de ideea de a "investi în prosperitatea viitoare care va fi generată de menţinerea la conducere a lui Orban".