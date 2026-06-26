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DCNews Politica Ce au vorbit Siegfried Mureşan şi Ilie Bolojan la sediul USR cu Dominic Fritz

Ce au vorbit Siegfried Mureşan şi Ilie Bolojan la sediul USR cu Dominic Fritz

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 26 Iun 2026
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Cine este Siegfried Mureșan, eurodeputatul care este propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier
Siegfried Mureșan / FOTO: Agerpres

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că i-a primit la sediul partidului pe europarlamentarul Siegfried Mureşan, susţinut pentru funcţia de premier, şi pe liderul PNL, Ilie Bolojan.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că i-a primit la sediul partidului pe europarlamentarul Siegfried Mureşan, susţinut pentru funcţia de premier, şi pe liderul PNL, Ilie Bolojan.

Ce au vorbit Siegfried Mureşan şi Ilie Bolojan cu Dominic Fritz

"I-am primit pe Siegfried Muresan și Ilie Bolojan la sediul USR pentru o discuție despre prioritățile pentru România. Propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureşan premier, este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză. Sperăm că vom primi susţinere pentru ea - pentru că oamenii din această ţară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituţii puternice şi vor ca munca lor să fie respectată", a scris Dominic Fritz, pe o rețea socială.

Președintele Nicușor Dan, întâlniri la Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte vineri, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR şi cu cel al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

Întâlnirea are loc în contextul în care președintele a avut, luni, consultări cu formaţiunile politice pentru formarea unui nou Guvern. Joi, PSD a anunţat că îşi asumă guvernarea şi îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier.

Vineri, PNL, USR şi UDMR au decis să-l propună pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru a conduce Guvernul.

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Comentarii (1)

Aristide   •   26 Iunie 2026   •   17:50

Securist vechi, de tanar, de-al lui basescu. Evident, demn urmas al Bratienilor.

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