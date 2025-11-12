Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, lupta clasică între Stânga și Dreapta, pentru București

În unele sondaje conduce Ciprian Ciucu, în altele Daniel Băluță, separați de unu-două procente, adică în marja de eroare. Se conturează, deci, o luptă clasică între Stânga și Dreapta. În această confruntare, Cătălin Drulă, aflat pe locul trei în toate sondajele, nu are șanse să blocheze revenirea PSD la Primăria Capitalei.

Băluță și Ciucu sunt primari de sector în funcție, au câștigat competiții electorale și au dus la capăt proiecte de infrastructură, au ”livrat” cetățenilor, cum se mai spune. Băluță are mai multe realizări, dar și un ”mandat” mai lung, pe de o parte, pe de alta imaginea sa suferă din cauza asocierii cu Oprescu, Firea, Piedone, asociere critică în zona electoratului de Dreapta, care poate fi mobilizat într-o campanie anti-PSD.

În schimb, Drulă a pierdut toate campaniile electorale pe care le-a gestionat, fie la parlamentare, fie prezidențiale. După o carieră politică fără realizări notabile – inclusiv un mandat de doar opt luni ca ministru al Transporturilor și o campanie de peste 1,5 milioane de euro pentru prezidențiale, soldată cu un eșec al partidului său (8% la alegerile din 2024) – a fost nevoit să demisioneze din fruntea USR. La un an distanță, revine în prim-plan, auto-propunându-se candidat la Primăria Capitalei, una dintre cele mai dificile funcții din stat.

O problemă electorală pentru Drulă în lupta cu candidatul Stângii este tocmai anti-pesedismul extrem afișat. Această strategie i-a asigurat un grup stabil de alegători, dar îi și blochează posibilitatea de creștere. Dacă Băluță poate convinge alegători din zona de centru sau chiar din Dreapta, iar Ciucu are simpatizanți în toate bazinele electorale, adică din rândul votanților PNL, USR, sau PSD, Drulă este ”închis” în nucleul dur al dreptei extreme. La fel de dificil va fi pentru următorul primar general să-și creeze o majoritate în Consiliul General al Municipiului București, pentru a-și trece proiectele de investiții, altfel Capitala se va bloca până la următoarele alegeri. Capacitatea de negociere, pe care chiar Nicușor Dan o considera o calitate indispensabilă pentru un bun primar general, nu poate fi invocată de Drulă.