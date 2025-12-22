Horoscopul săptămânii vine cu multă dragoste și distracție pentru o zodie: Veți fi delicioși

”Mercur, guvernatorul vostru, e în casa a patra și va face un careu cu Neptun și se mai strică una - alta prin casă, mai primiți o veste precum ”cutărică nu vine de Crăciun” sau discuțiile de sărbători sunt ciudate. Însă, voi, în casa a cincea a hărții natale, aveți Soarele și Marte și va intra și Venus în 24 decembrie. Când vorbim despre casa a cincea, într-o astrogramă, vorbim despre bucuria de viață, romantism, fericire, iubire. Cum în casa a șaptea, avem Saturn și Neptun, care mai rămân acolo pentru puțin timp, vreau să cred că, pentru unii dintre voi, vor fi sărbători de neuitat. Vreau să cred că vă pregătiți de un final de an și început de 2026 pline de romantism, curaj, de viață, de inițiativă, creativitate și expresivitate. Veți întreține atmosfera așa cum nu ați mai făcut-o de mult timp, veți fi delicioși” spune astrologul Daniela Simulescu pentru nativii Fecioară, în cadrul horoscopului săptămânal 22 - 28 decembrie.

Pentru nativii Fecioară, este o perioadă bună și pentru a se conecta cu copiii, indiferent de vârsta lor. ”Pentru voi, în momentul acesta, contează mai mult viața personală, decât cea profesională” mai spus astrologul.