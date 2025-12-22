€ 5.0881
Stiri

DCNews Stiri Horoscopul săptămânii vine cu multă dragoste și distracție pentru o zodie: Veți fi delicioși
Data actualizării: 23:09 22 Dec 2025 | Data publicării: 23:08 22 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscopul săptămânii vine cu multă dragoste și distracție pentru o zodie: Veți fi delicioși
Autor: Irina Constantin

horoscop fecioara cuplu vesti buna dragoste foto pexels ilustrativ
 

Nativii unei zodii au un sfârșit de an 2025 bun și așa se anunță și începutul lui 2026.

”Mercur, guvernatorul vostru, e în casa a patra și va face un careu cu Neptun și se mai strică una - alta prin casă, mai primiți o veste precum ”cutărică nu vine de Crăciun” sau discuțiile de sărbători sunt ciudate. Însă, voi, în casa a cincea a hărții natale, aveți Soarele și Marte și va intra și Venus în 24 decembrie. Când vorbim despre casa a cincea, într-o astrogramă, vorbim despre bucuria de viață, romantism, fericire, iubire. Cum în casa a șaptea, avem Saturn și Neptun, care mai rămân acolo pentru puțin timp, vreau să cred că, pentru unii dintre voi, vor fi sărbători de neuitat. Vreau să cred că vă pregătiți de un final de an și început de 2026 pline de romantism, curaj, de viață, de inițiativă, creativitate și expresivitate. Veți întreține atmosfera așa cum nu ați mai făcut-o de mult timp, veți fi delicioși” spune astrologul Daniela Simulescu pentru nativii Fecioară, în cadrul horoscopului săptămânal 22 - 28 decembrie.

Pentru nativii Fecioară, este o perioadă bună și pentru a se conecta cu copiii, indiferent de vârsta lor. ”Pentru voi, în momentul acesta, contează mai mult viața personală, decât cea profesională” mai spus astrologul. 

