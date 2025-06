Atac armat într-o școală din Austria. Suspectul ar fi un elev / Update: Numărul morților a crescut la 10 / video

Update 5:

Numărul morților a crescut la zece persoane, inclusiv suspectul, potrivit agenției APA citată de Reuters.

Primarul din Graz, Elke Kahr, citat de agenția de presă austriacă APA, a declarat că mulți răniți au fost transportați la spital în urma atacului, pe care ea a numit-o „tragedie îngrozitoare”.

Ziarul Kronen Zeitung a declarat că numărul morților a fost de cel puțin opt și că cel puțin alți 10 au fost grav răniți. Poliția nu a dat niciun bilanț inițial, dar a spus că „mai multe” persoane au murit.

Rapoartele nu au precizat câți dintre morți erau elevi. La fața locului încă se află ambulanțe.

Un purtător de cuvânt al poliției locale a declarat că zona a fost securizată. Oamenii au fost evacuați din școală, iar rudele victimelor și elevii erau îngrijiți, a spus el.

„Nu mai există niciun pericol pentru populație, dar sunt mai mulți morți”, a declarat el pentru televiziunea austriacă.

Kronen Zeitung a spus că un suspect a fost găsit mort într-o baie.

Reuters nu a putut confirma imediat acest lucru.

Poliția austriacă lucrează pe ipoteza că există un singur suspect în atacul mortal dintr-o școală din orașul Graz, a anunțat instituția pe X.

Poliția austriacă a confirmat marți că mai multe persoane au fost ucise într-un atac într-o școală în cel de-al doilea oraș al țării, Graz.

„În prezent avem mai multe victime în operațiunea #graz1006”, a declarat poliția locală pe X.

Agenția de presă austriacă APA a raportat că nouă persoane au murit.

