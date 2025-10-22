Cum se va desfășura slujba de Sfințire a Catedralei Naționale și când au acces pelerinii în altar

Au fost clarificate detalii referitoare la măsurile de siguranță și condițiile de acces la Sfințirea picturii Catedralei Naționale.

Părintele Adrian Agachi a oferit câteva date din programul sfințirii și a clarificat pentru publicul larg conceptul, numele și istoricul Catedralei Naționale. De asemenea, a explicat în ce condiții vor avea acces pelerinii individuali care vor să treacă prin altar după sfințire.

Programul liturgic

Duminică, 26 octombrie 2025, la Catedrala Națională, un sobor de clerici condus de trei ierarhi din Capitală va oficia Sfânta Liturghie între orele 7:30 și 10:00.

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vor sfinți pictura între orele 10:30 și 12:30, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Accesul în piațeta și incinta Catedralei Naționale

Pr. Adrian Agachi, Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a anunțat programul liturgic al Sfințirii picturii Catedralei Naționale într-o conferință de presă organizată miercuri, 22 octombrie 2025.

Accesul în catedrală și în piațeta (pe esplanada) din jurul ei se va face începând cu ora 7:00 dimineața, fiind rezervat celor 2.500 de invitați oficiali care vor avea locuri în catedrală și celor peste 8.000 de credincioși veniți din eparhii în grupuri organizate, care vor participa la slujbă în piațetă.

Punctele de acces, în număr de trei, sunt intrarea principală, de lângă Paraclisul Catedralei Naționale, și alte două intrări din Strada Izvor.

Ceilalți credincioși vor putea participa la slujbă din zona de dincolo de gardul care înconjoară esplanada Catedralei: zona Pieței Arsenalului, Strada Izvor, Calea 13 Septembrie.

Pe aceste străzi și la nevoie și pe altele adiacente, traficul auto va fi închis. În zonă vor fi amplasate ecrane mari care vor prezenta desfășurarea slujbei, conform Basilica.ro.

Comisarul-șef de Poliție Bogdan Gebauer a anunțat oprirea temporară a traficului auto în zona catedralei de sâmbătă noapte pâna duminică, la ora 22:00

De sâmbătă noapte și până duminică, la ora 22:00, poliția a impus restricții de trafic în zonă, iar polițiștii vor fi prezenți în zonă, pentru a asigura ordinea publică și fluidizarea traficului, a anunțat Comisarul-șef de Poliție Bogdan Gebauer.

„Poliția Română recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren”, a transmis el.

Maior Ana Maria Burchi, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Române, a anunțat că instituția va crea culoare speciale de acces menite să asigure buna desfășurare a întregului eveniment și va fi prezentă la fața locului începând de sâmbătă, 25 octombrie.

Maior Ana Maria Burchi, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Române, a anunțat care sunt punctele de acces în piațeta din jurul Catedralei Naționale pentru cei peste 10.000 de invitați și pelerini din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române.

„Duminică, încă de la ora 6 dimineața, peste 800 de jandarmi se vor afla în dispozitivele de ordine, dispuși în punctele cheie pentru a oferi oamenilor îndrumările necesare”, a adăugat reprezentanta Jandarmeriei Române.

Când ne putem închina în altar

Pentru că închinarea și trecerea prin altar a celor peste 10.000 de invitați va dura până seara, credincioșii care vin individual vor putea sta la rând pentru a trece prin altar începând de duminică, 26 octombrie, ora 20:00, și până vineri, 31 octombrie, inclusiv.

În această perioadă, Catedrala Națională va fi deschisă zi și noapte în acest scop.