€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:02 08 Oct 2025 | Data publicării: 09:47 08 Oct 2025

Un șofer, luat de viitură cu tot cu mașină, în Constanța. Alții s-au urcat pe plafoanele autoturismelor pentru a scăpa de ape - VIDEO
Autor: Doinița Manic

constanta ploi Foto: captură video ISU Constanța
 

Din cauza ploilor abudente din Constanța, un șofer a fost luat de viitură cu tot cu mașină.

Salvatorii intervin în forță în județul Constanța, acolo unde e în vigoare o avertizare meteo de Cod Roșu de ploi torențiale.

Mai multe persoane au avut nevoie de ajutor până la această oră, printre care și un șofer al cărui autoturism a fost luat de viitură, între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu.

În timpul deplasării către acest caz, echipajele de intervenție au dat peste alte două persoane surprinse de ape, aflate pe plafonul unei mașini.

"Pe fondul fenomenelor meteo severe, în județul Constanța, între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, un autoturism a fost luat de viitură, iar ocupantul s-a refugiat pe capotă.

În timpul deplasării către acest caz, echipajele de intervenție au salvat alte două persoane surprinse de ape, aflate pe plafonul unei mașini. După finalizarea misiunii, forțele continuă deplasarea spre primul apelant.

La intervenție participă salvatorii Detașamentului Medgidia, cu o autospecială de stingere, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD tip B2", a transmis inițial IGSU.

Autoturismul luat de viitură se afla pe un câmp inundat

Ulterior, salvatorii constănțeni au reușit să ajungă și la primul apelant, dar misiunea nu s-a dovedit a fi una ușoară.

"Forțele de intervenție au ajuns în apropierea locului solicitării, însă accesul cu autospecialele s-a realizat cu dificultate, întrucât autoturismul luat de viitură se afla pe un câmp inundat. 

Pentru ajungerea la locul în care se afla persoana, salvatorii au înaintat pedestru pentru în vederea recuperării acesteia în siguranță.  Persoana a fost salvată, este conștientă și cooperantă, prezintă o stare ușor hipotermica. Va fi evaluată de către personalul medical alocat la caz", a mai transmis IGSU.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

constanta
cod rosu ploi
igsu
salvatori
interventii
inundatii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Cum evoluează alertele meteo de ploi și vânt, în orele următoare. ANM, noi precizări
Publicat acum 28 minute
Râdeam de grecii care se baricadau la un fulg de nea, dar nici italienii nu sunt departe de noi. Cum a ajuns să ne paralizeze o ploaie
Publicat acum 38 minute
Hunter Biden ar fi încercat să vândă terenurile din jurul Ambasadei SUA din România. Ce legături avea cu Gabriel Popoviciu
Publicat acum 49 minute
Femeie condamnată la închisoare, după ce a golit un card bancar pierdut de un vietnamez în toaleta unui mall din Cluj
Publicat acum 53 minute
Totul despre menopauză. Dr. Virginia Țârlea, la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close