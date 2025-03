Surpriza periculoasă de pe șosea. Titi Aur: E ca și când ți-ar trage preșul de sub tine! Aici trebuie să fim atenți - Video

Vezi și - Ce nu se spune după un accident rutier și poate salva vieți. Titi Aur: Criteriile nu sunt în regulă- Video

Titi Aur a arătat la emisiunea DC Conducem, de la DC News și DC News TV, situația periculoasă în care ne aflăm pe șosea, în contextul meteorologic în care ne aflăm, dar și ce trebuie să avem în vedere pentru a evita posibile evenimente neplăcute în trafic.

Care este situația periculoasă

"Acum ne aflăm în perioada periculoasă, pentru că este frig afară, cel puțin noaptea, cam în toată țara sunt temperaturi negative. Și mai avem unele zone cu zăpadă pe stradă. Zăpada, în timpul zilei se scurge, se topește, dar nu atât de mult încât să scăpăm de ea, ci puțin câte puțin. Am avut temperaturi de 1, 2...4 grade în oraș, pe asfalt, în afară nici măcar, ci în jurul a 0 grade Celsius. Atunci, acea zăpadă topită, acea apă, practic, când vine frigul apare poleiul, de fapt, gheața neagră, care nu e permanent și peste tot pe asfalt.

Situația în care trebuie să avem atenție maximă!

Aici este principala atenție pe care trebuie să o avem, pentru că sunt zone în care mergem pe asfalt negru uscat, sunt zone în care mergem pe asfalt negru ud, sunt zone în care mergem pe asfalt negru, care e, de fapt, gheață și arată aproape la fel. În același mic traseu, de 100-200 de metri, poți întâlni toate cele 3 forme, care nici măcar nu au o succesiune, ci în funcție de context, respectiv unde e asfaltul, la umbră sau nu, după pom, bloc etc. Astfel, putem să avem surpriza schimbării de aderență, chiar de la un metru la altul", a declarat Titi Aur.

"Trebuie să știm că anvelopa de iarnă este obligatorie iarna, este foarte bună iarna, dar atenție că pe astfel de schimbări de aderență este surprinzătoare! Atunci când mergem pe zăpadă bătută anvelopa de iarnă are aderență foarte bună, dar când intri pe gheață diferența de aderență este foarte mare. Dacă am merge cu anvelope de vară, ceea ce nu e recomandat, am avea aderență mică pe zăpada bătută și pe gheață și am fi obligați să mergem foarte încet.

E și când cineva ți-ar trage preșul de sub tine!

Când mergi cu anvelope de iarnă prinzi încredere pe zăpada bătută, dar când intri pe gheață e ca și când cineva ți-ar trage preșul de sub tine. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți, în primul rând, vizual, iar din loc în loc testăm aderența. Ne pregătim, ne așteptăm. Unde apare stratul de gheață? El apare în zone de umbră, când îngheață seara noaptea ne așteptăm să fie, dar dacă suntem în zonă de zăpadă bătută, o mai avem pe străzile mici, nu pe bulevardele mari, unde s-a curățat și e la negru asfaltul.

Nu ai avut ghinion, ci neștiință, pentru că trebuie să te aștepți...!

Și exact în zonele unde ai nevoie de aderență, adică în intersecție, înainte de trecerile de pietoni, înainte de viraj, acolo a fost cel mai solicitată zăpada și s-a transformat în gheață. Apoi, venim să spunem că am avut ghinion. Păi, ce ghinion, că acolo unde am frânat era aderență mică? Nu ai avut ghinion, ci neștiință, pentru că trebuie să te aștepți. Un șofer care înțelege acest mecanism trebuie să se aștepte că, mergând pe linie dreaptă, ai aderență bună, pe zăpadă bătută. Și exact unde trebuie să frânezi, fie că e trecere de pietoni, viraj, intersecție, acolo e aderența mai mică. Ce înseamnă asta? Să avem multă anticipare, multă atenție și să nu ne bazăm doar că mașina ne ajută", a precizat Titi Aur, la DC News și DC News TV, în emisiunea DC Conducem.

