Decizia ICCJ privind drogurile la volan. Titi Aur arată două cazuri care stârnesc scandal / Video

Decizia ICCJ despre condusul sub influența substanțelor psihoactive a stârnit ample discuții, dar și unele controverse în spațiul public, cu privire la cum se constată afectarea aptitudinii de a conduce.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat, la DC News, ce ar putea să genereze probleme în continuare.

"Într-adevăr, este un cartof fierbinte acest subiect. Știm ce a decis Înalta Curte de Casație și Justiție. Însă asemănarea între alcool și drog la volan este că, în ambele cazuri, înseamnă curaj mult și reflex întârziat, adică pericol! Sunt asemănătoare oarecum efectele, fie că e alcool, fie drog, dar atunci când vorbim despre alcool este mult mai simplu! De ce? Pentru că este ușor de măsurat, ușor de încadrat, pentru că dispare după o perioadă de tot. Nu mai apare în aerul respirat sau în sânge, după un interval de timp discutat, respectiv 24-48 de ore, depinzând de anumiți factori.

Reflex întârziat pe fondul unui curaj exagerat

Când vorbim despre droguri situația este mult mai delicată și complicată. În primul rând, noi am trecut după Revoluție, printr-o perioadă în care nu conta dacă te drogai, pentru că nu se măsura și nu putea să te prindă. Din punct de vedere al conducerii, al circulației, efectul a fost maximum de dăunător, pentru că România s-a transformat dintr-o țară de consum într-o țară de tranzit într-o țară de consumatori, din păcate, din ce în ce mai mult, în mod special, tineri și nu numai.

În al doilea rând, sunt foarte multe variante de substanțe care produc acest efect, de la unele foarte periculoase la cele care sunt numite foarte ușoare - droguri legale la un moment dat. Însă efectul este același când vorbim despre circulație, de condus mașina. Repet, ca să înțeleagă toată lumea, respectiv reflex întârziat pe fondul unui curaj exagerat", a punctat Titi Aur.

Problema acută care naște scandaluri

"Însă care este problema? Când s-a introdus Legea și au început măsurătorile a început scandalul. În stradă te măsura și te verifica și ieșeai ca fiind sub influența drogurilor, dar unii erau doar cu diferite alimente, medicamente etc. Era acel test fals pozitiv. Când te duci la analiza de sânge, dai în altă belea, dacă putem spune așa. Dacă ai consumat în ultimele zile, în ultima perioadă, ești chiar sub influența drogului cu efecte, dar drogul, ca și toate substanțele de dopaj, precum în cazul sportivilor, rămân foarte mult timp în sânge. Unele rămân săptămâni, altele 6 luni sau chiar 1 an.

Se pune în continuare problema, cum faci această departajare între o persoană care s-a dopat sau drogat acum 6 luni, foarte grav, dar care acum, când conduce, respectiva substanță nu are același efect direct major asupra capacității lui de a conduce și o persoană drogată recent cu care nu ai ce, cum discuta. Cum se departajează cele două cazuri?", a mai spus Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la emisiunea DC Conducem de la DC News și DC News TV.

Vezi emisiunea integrală aici:

Ce a decis ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că pentru a se verifica dacă un făptuitor se află sub influența unor substanţe psihoactive, "este necesar să se constate atât prezenţa în probele biologice a substanţei psihoactive, cât şi aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacităţii de a conduce a autorului faptei". Vezi detalii aici și aici!

