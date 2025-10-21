Roxana Mînzatu: Prima strategie anti-sărăcie a CE se va concentra pe abordarea cauzelor primare ale excluziunii

'La câteva zile după Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei ne reunim astăzi pentru a spune că momentul de a acționa este acum. Astăzi, peste 93 de milioane de oameni din Europa, iar asta înseamnă unul din cinci, sunt în risc de sărăcie și de excluziune socială. Și nu sunt doar numere. Sunt familii care au probleme cu plata facturilor, copii care cresc fără acces la serviciile de care au nevoie pentru a-și dezvolta potențialul deplin', a declarat, luni seară, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg Roxana Mînzatu, care răspunde de portofoliul drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire pentru situații de urgență.



'Da, am făcut unele progrese. Astăzi avem cu 2,5 milioane de persoane mai puțin în risc de sărăcie comparativ cu 2019. Iar asta este o tendință binevenită, dar ritmul este prea scăzut', a adăugat Mînzatu în dezbaterea de luni din plenul PE.



Ea a subliniat că 'persistența sărăciei în rândul copiilor este în mod special alarmantă și vine cu un cost mare pentru societatea noastră' iar 'dezavantajele socio-economice din copilărie se traduc negativ mai târziu în piața muncii pentru adulți'.



'În plus, unul din zece muncitori din Uniunea Europeană, aproximativ 20 de milioane de persoane, sunt în risc de sărăcie, o situație foarte alarmantă care ne face să gândim și să acționăm', a mai arătat vicepreședinta executivă a CE.



Roxana Mînzatu a afirmat că scopul primei strategii europene anti-sărăcie, care este în curs de pregătire, 'nu este doar de a îndeplini obiectivele din 2030 - respectiv a scoate 15 milioane de oameni din Europa din sărăcie, din excluziune socială, între care cel puțin 5 milioane de copii - ci este să stabilim o cale clară pentru a ajuta la eradicarea sărăciei până în 2050, așa cum s-a angajat președinta Ursula von der Leyen în discursul ei privind starea Uniunii', potrivit Agerpres.



'Strategia noastră antisărăcie se va centra pe ceea ce contează cel mai mult, pe accesul la servicii de bază și la protecție de bază, abordând cauzele primare ale excluziunii și rupând ciclul sărăciei de la o generație la alta. De asemenea, dorim să venim cu o garanție europeană pentru copii mult mai solidă, care va fi esențială pentru eforturile noastre', a adăugat ea.



'Sărăcia nu este un destin, este rezultatul unor alegeri de politică pe care le facem noi. Trebuie să luăm decizii mai bune', a mai afirmat înalta oficialitate europeană.



Eurodeputatul Dennis Radtke din grupul PPE a spus că 'lupta împotriva sărăciei sau instrumentele necesare pentru această luptă sunt la fel de diverse ca sărăcia în sine'.



'Sunt necesare răspunsuri diverse, cred că UE nu poate combate fiecare formă de sărăcie, dar mi se pare important ca acolo unde avem posibilitatea să intervenim să o facem', a adăugat eurodeputatul german.



El a subliniat că dacă se dorește combaterea sărăciei acest lucru trebuie integrat în Cadrul Financiar Multianual și că 'trebuie să ne asigurăm că banii sunt folosiți în mod adecvat'.



Eurodeputata din grupul S&D Gabriele Bischoff a spus în intervenția ei că 'avem 467 de miliardari în Europa și averea lor a crescut cu 405 miliarde de euro; în același timp avem 93 de milioane de europeni amenințați de sărăcie' și 'prăpastia dintre săraci și bogați s-a accentuat'.



'Avem nevoie de borne, avem nevoie de obiective naționale, de o monitorizare și de măsuri dacă aceste obiective nu sunt duse la îndeplinire', a pledat ea.



Eurodeputatul Geadis Geadi, din grupul Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), a spus în cadrul dezbaterii că 'trebuie să nu uităm că în spatele acestor cifre sunt oameni reali'.



'Este surprinzător că în 2025 avem șomaj de masă, inegalitate și nesiguranță. Sunt atât de mulți oameni care trăiesc fără elemente esențiale. UE trebuie să vină cu soluții reale, nu doar cu vorbe goale', a afirmat el.



Hristo Petrov, din grupul Renew Europe, a afirmat la rândul său că 'sărăcia în rândul copiilor nu e un destin, ci este incapacitatea noastră de a-i proteja pe cei mai nevinovați dintre noi'.



'Mesajul nostru către Comisia Europeană este să propuneți o strategie foarte ambițioasă pentru combaterea sărăciei. Orice euro investit în educație, sănătate și alimentație pentru copii este o investiție în viitorul nostru', a subliniat el.



Eurodeputatul Joao Oliveira, din grupul Stângii, a insistat pe urgența măsurilor de combatere a sărăciei.



'Ținem această dezbatere într-un moment în care se discută despre crearea primei strategii europene de eradicare a sărăciei. Obiectivele pilonului social european sunt foarte departe de ceea ce ar trebui să fie de fapt. Eradicarea sărăciei trebuie abordată cu toată urgența care i se cuvine', a declarat el.