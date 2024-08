Bărbatul care a înjunghiat o fetiță în Londra este român - Ultimă oră

În urmă cu puțin timp a fost confirmat că bărbatul de 32 de ani, atacatorul, este român. Incidentul nu este clasificat drept terorist.

Revenim cu amănunte.

Un bărbat prezentat de autorităţile britanice ca fiind un anume Ioan Pintaru, în vârstă de 32 de ani, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor, după ce o fetiţă de 11 ani a fost înjunghiată, luni, în piaţa Leicester din centrul Londrei, relatează Reuters.



Bărbatul, care este acuzat şi de deţinerea unui obiect tăios, urma să fie adus marţi în faţa tribunalului Westminster. Iniţial s-a crezut că a fost rănită şi mama fetiţei, o femeie în vârstă de 34 de ani, dar era vorba de sângele provenit de la rănile fiicei sale, a menţionat poliţia londoneză.



Rănile suferite de fetiţă nu îi pun în pericol viaţa.



Frecvenţa atacurilor cu armă albă a crescut în ultimii ani la Londra, acestea fiind comise în special de tineri, iar cel de luni a survenit în contextul tensiunilor sociale generate de protestele violente anti-imigraţie atribuite extremei drepte şi declanşate de uciderea prin înjunghiere a trei fetiţe în oraşul Southport pe 29 iulie de către un adolescent ai cărui părinţi sunt imigranţi rwandezi.

În urma fierberii împotriva migranților din Marea Britanie, mai multe lucrări de Bansky au apărut în diferite locuri, una pe zi, în încercarea de a mai liniști spiritele. Dar nici acestea nu au fost primite tocmai bine. Una a fost înlăturată, alta a fost mutată.

Bansky vrea să liniștească spiritele prin artă

O lucrare a artistului stradal Banksy, reprezentând peşti piranha desenaţi pe geamurile unei cabine a poliţiei, a fost mutată de lângă tribunalul Old Bailey din Londra pentru a fi protejată, informează marţi DPA.



Al şaptelea desen dintr-o serie cu animale realizată de misteriosul artist în ultimele zile - pictat cu ceea ce pare a fi vopsea spray translucidă pentru a crea efectul unui acvariu uriaş - a apărut pe Ludgate Hill înainte de a fi înconjurată cu bandă de protecţie de către consiliul local.



Cabina cu geamuri de sticlă va fi păstrată temporar la sediul City of London Corporation, la o distanţă de mai puţin de 15 minute de mers pe jos de locaţia iniţială.



"Am mutat lucrarea în Guildhall Yard pentru a ne asigura că este protejată corespunzător şi că publicul o poate vedea în siguranţă", a declarat un purtător de cuvânt al consiliului local.



"Un loc permanent pentru această piesă va fi decis în timp util", a adăugat acesta.



Duminică, Banksy a confirmat că este autorul lucrării.



Luni, un desen care înfăţişează un rinocer care pare că se urcă pe o maşină a devenit al optulea mural realizat de artist în Londra în decurs de opt zile.



Cele şase desene realizate anterior reprezentau o capră alpină, doi elefanţi, trei maimuţe, un lup, doi pelicani şi o pisică.

Între timp, în Turcia, un tânăr, care s-a crezut în jocuri video, s-a îmbrăcat ca atare și a atacat oameni într-o moschee.

