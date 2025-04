Vladimir Putin primește „răniții politici”: Milorad Dodik, cercetat pentru atac la ordinea constituțională, întâlnire cu liderul rus la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, marți, 1 aprilie, la Kremlin, pe liderul politic al sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, a anunțat președinția rusă, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Milorad Dodik este căutat de justiția din Bosnia într-o anchetă pentru atac la ordinea constituțională.

Kremlinul a difuzat un video în care cei doi lideri își strâng mâinile, înainte de a se așeza în jurul unei mese.

Vucic ally, fugitive Milorad Dodik meets with Putin in Moscow as BiH authorities demand an international arrest warrant.pic.twitter.com/wUz04oAQ5A