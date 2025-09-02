Marine Le Pen cere alegeri anticipate în Franța

Partidul de extremă dreapta Adunarea Naţională (RN) i-a cerut marţi preşedintelui Emmanuel Macron să dizolve rapid parlamentul şi să convoace alegeri anticipate în Franţa, adăugând că eforturile premierului Francois Bayrou pentru a evita căderea guvernului său vor eşua, transmit Reuters, EFE și Agerpres.



RN şi alte partide de opoziţie au anunţat că nu vor vota pentru acordarea încrederii guvernului pe 8 septembrie.



Nu este niciun miracol, această întâlnire nu va determina RN să se răzgândească, a declarat preşedintele RN Jordan Bardella după ce acesta şi Marine Le Pen, forţa dominantă din acest partid, au avut o întrevedere cu premierul Bayrou.



Cerem o dizolvare ultrarapidă (a parlamentului), astfel încât noua majoritate care va reieşi din aceste alegeri să poată construi un buget pentru ţară, a declarat Marine Le Pen în faţa presei.



Partidele care au declarat că vor vota contra guvernului Bayrou - printre care RN şi socialiştii - au împreună suficiente voturi pentru a răsturna guvernul.



Dacă Francois Bayrou pierde, Macron poate desemna un nou prim-ministru, îi poate cere lui Bayrou să asigure interimatul pentru o anumită perioadă sau poate decide să convoace alegeri anticipate.



Şeful statului francez a convocat alegeri anticipate în iunie anul trecut, măsură care a fost văzută ca un eşec care i-a slăbit poziţia lui Macron şi a condus la un parlament şi mai fragmentat.



Sondajele de opinie arată că RN ar ieşi consolidat din scrutinul parlamentar. Orice nou premier ar fi al cincilea de la realegerea lui Emmanuel Macron în funcţia de preşedinte, în urmă cu trei ani.

