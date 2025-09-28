Seceta distruge recoltele fermierilor din Europa: "Am pierdut tot. E devastator. Mi se frânge inima"

În sudul Brandenburgului, land din Germania, Thomas Goebel strânge în palmă un pumn de pământ uscat și sfărâmicios, în timp ce câmpurile sale, odinioară pline de floarea-soarelui, zac acum ofilite. Fermierul, care conduce Asociația Agricolă locală, povestește cu amărăciune cum recoltele i-au scăzut cu până la 75% față de media ultimelor două decenii. Pentru a face față pierderilor, a vândut pădure și utilaje vechi, în încercarea de a supraviețui secetei tot mai frecvente.

„În fiecare zi, pe drumul de acasă spre câmp, trebuia să privesc cum floarea-soarelui și porumbul se chircesc și se micșorează. Trebuia să conduc cu ochelari de cal. Nu puteam să mă uit nici la stânga, nici la dreapta”, povestește Goebel pentru The Guardian.

Fenomenul afectează însă întreaga Europă. Un studiu recent estimează pierderi medii anuale de 11,2 miliarde de euro, cu posibile creșteri până la 17,5 miliarde în scenariile de încălzire globală severă. Lilian Guzmán, fermieră lângă Berlin, povestește că rapița i-a fost compromisă complet, iar în sud-vestul Angliei, Adam Beer a pierdut 95% din cultura de varză și conopidă după valul de căldură din iulie: „Mi s-a frânt inima. Este devastator.”

Impactul secetei se extinde dincolo de agricultură. Nivelul scăzut al apelor interioare blochează transporturile fluviale, afectând activitatea industrială și logistica.

„Dacă compar cu Covid sau cu alte provocări economice, seceta este cea mai mare problemă pentru transportul naval. Nu e previzibilă și nu ne putem adapta navele”, spune Martin Staats, președintele Asociației Germane de Navigație Interioară.

Rinul, vital pentru economia germană, a forțat în 2018 compania BASF, din cauza apei scăzute și a temperaturilor, să reducă producția, cu pierderi de 250 de milioane de euro. În sectorul energetic, hidroelectricele europene au înregistrat cele mai scăzute producții din ultimii ani, iar în Franța și Elveția reactoarele nucleare au fost oprite temporar din lipsa apei pentru răcire.

Ucraina, supranumită „grânarul Europei”, resimte la rândul său efectele secetei. „Va fi suficientă hrană pentru consumul intern, dar exporturile ar putea scădea – iar acestea sunt esențiale pentru economia țării”, avertizează Svitlana Lytvyn, analistă la Ukrainian Agribusiness Club.

Pentru fermieri, seceta înseamnă nu doar pierderi imediate, ci și dificultăți în planificarea pe termen lung. Investițiile sunt amânate, iar capacitatea de a construi reziliență împotriva viitoarelor crize rămâne fragilă, potrivit The Guardian.