Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale

Europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu, condamnă planul Comisiei Europene care ar obliga România să suporte, din buget național, pagubele provocate de dezastre naturale în alte țări. Instituția nu intenționează să intervină cu banii proprii. Georgiana Teodorescu avertizează că acest mecanism este profund incorect și ar condamna fermierii români, deja neglijați de stat, la o poziție inferioară în Uniunea Europeană.

"Ar transforma agricultura din România și fermierii ei în sector de mâna a doua"

„În primul rând, orice tentativă de tergiversare a negocierilor pe baza acestui pachet de simplificare a politicii agricole comune din partea altor grupuri politice ar fi nu doar nejustificabilă, ci absolut condamnabilă, având în vedere, pe de o parte, crizele suprapuse prin care a trecut și continuă să treacă sectorul agricol european, iar, pe de cealaltă parte, provocările cu efecte nebănuite care îl așteaptă, mai ales în contextul Acordului Mercosur.



De aceea, felicit eforturile depuse de președintele Comisiei pentru Agricultură, doamna Vrecionová, raportorul din umbră al ECR, și sper ca dumneaei și ceilalți negociatori să reușească să încheie rapid negocierile, astfel încât pachetul să fie adoptat până la finalul lunii octombrie. În al doilea rând, fac un apel ferm către Comisia Europeană de a nu încurca un pachet de simplificare a actualei politici agricole comune, cel pe care îl dezbatem azi, cu unul de negociere a viitoarei politici agricole comune post-2027.



Mă refer în special la cofinanțările naționale de până la 200%, propuse de Comisia Europeană pentru dezastre climatice. Asta ar duce nu doar la o renaționalizare a politicii agricole comune, ci, mai grav, la creșterea și mai mare a decalajului dintre fermieri.



Având în vedere că procesul de convergență externă nu e nici pe departe finalizat, țara mea, România, fiind puternic afectată de această nedreptate, achitarea notelor de plată comune generate de fenomene meteo extreme, de exemplu, din bani naționali, ar transforma agricultura din România și fermierii ei în sector de mâna a doua.



Din cele 18 miliarde de euro ajutoare de stat acordate la nivelul UE între 2021 și 2024, unele țări și-au dublat subvențiile, altele au alocat între 20% și 40% sub formă de ajutoare, în timp ce câteva state membre, printre care și România, au dat fermierilor aproape 0 euro de la bugetul de stat.



Fermierii europeni și, în special cei români, așteaptă, în al 12-lea ceas, un semn de maturitate din partea executivului european. Sperăm să-l primească.” a declarat europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu.

CITEȘTE ȘI: Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News