Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș

Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus de procurori, în cadrul unui dosar penal în care este cercetat pentru promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război și genocid. Acuzațiile provin dintr-o serie de declarații publice făcute de Georgescu, în care a elogiat aceste figuri istorice controversate, numindu-l pe Antonescu „martir” și afirmând că Zelea Codreanu „s-a luptat pentru moralitatea ființei umane”.

Declarațiile lui Georgescu

Fostul candidat la prezidențiale a prezentat jurnaliștilor summit-ul din Alaska ca pe „Everestul Diplomației mondiale în anii ce vor urma”. El a remarcat că Vladimir Putin ar fi recunoscut că Donald Trump, dacă ar fi fost președinte, ar fi prevenit izbucnirea războiului, iar discuțiile de acolo s-au axat pe „calea către pace” și o lume nouă a cooperării. Georgescu a legat prezentul de istoria Alaskăi și de contribuția românului George Pomuț, subliniind rolul României în modelarea lumii, într-o notă specifică naționalistă. Fostul candidat la prezidențiale a amintit și de angajamentul său constant pentru pace, indicând că sistemul oligarhic european „respiră și visează doar război” și că interdicția sa politică a împiedicat discutarea păcii la București: "Eu vă spun că dacă nu aș fi fost interzis ilegal și total abuziv astăzi s-ar fi vorbit de pacea de la București". A criticat, de asemenea, deciziile guvernului privind impozitele și taxele, atrăgând atenția că acestea afectează, în primul rând, antreprenorii mici și mijlocii. Într-un final, a avut un comentariu scurt și despre toate informațiile care circulă despre el în această perioadă, implicit un mesaj pentru cei de la AUR: “Eu am candidat o singură dată la funcția de președinte a României. Și am câștigat. Nu țin să cobor ștacheta pentru primăria Capitalei, nu am de ce, și cu atât mai mult de pe această poziție. Aș vrea să transmit principalului partid de opoziție că poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români”. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o analiză amplă la România TV.

Este greu de crezut că domnul Călin Georgescu va fi pedepsit cu închisoarea

“Este greu de crezut că domnul Călin Georgescu va fi pedepsit cu închisoarea. Nu cred că are suficientă substanță o astfel de acuzare. Pur și simplu cred că este vorba de o hărțuire a lui Călin Georgescu și victimizarea sa de către justiția independentă din România. Acum, în favoarea lui Călin Georgescu lucrează ditamai coaliția pro-europeană, în frunte cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Frustrarea generată de măsurile guvernului este atât de mare, încât zona suveranistă se umflă pe zi ce trece.

Un partid al lui Georgescu ar avea un succes uriaș

Ne aflăm la un punct de inflexiune, anume dacă actualele partide suveraniste, AUR, POT, SOS, vor putea să facă față valului de așteptări sau domnul Călin Georgescu își va face propriul partid, propria platformă politică. A spus că nu intenționează să-și facă partid, eu nu știu ce să zic. O astfel de mișcare ar atrage imediat suveraniștii care acum sprijină partidele pe care le-am menționat. AUR se revendică cumva de la Călin Georgescu, dar comportamentul liderului oficial al partidului de până acum, George Simion, lasă multe semne de întrebare. Mi s-a părut foarte interesant că a avertizat principalul partid de opoziție, adică AUR, că nu face suficient pentru poporul român. În opinia mea, e o poartă deschisă. Va constata că AUR nu face suficient, din punctul său de vedere, și atunci va face un nou partid. Dacă acum sondajele dau cu peste 40% partidul AUR, vă dați seama ce a reușit Nicușor Dan în doar câteva luni de zile în România; atunci, un partid al lui Georgescu ar avea un succes uriaș.

Mă rog, ne-a spus și de lucruri deja știute, de George Pomuț, de Alaska, lucruri pe care le-a subliniat pentru a arăta rolul fundamental pe care l-a avut România în crearea istoriei moderne a planetei și a Universului. Discursul acesta prinde foarte bine la un electorat debusolat. Oamenii sunt profund nemulțumiți, și de multe ori pe bună dreptate, de politicile duse de actuala putere. De adăugat, deși nu doresc așa ceva, o asemenea mișcare politică, o asemenea platformă, poate să fie condusă și din spatele gratiilor.

Eu nu cred că este o relație bună între Călin Georgescu, George Simion și partidul AUR

Eu nu cred că este o relație bună între Călin Georgescu, George Simion și partidul AUR, să știți. Nu poate fi încă explicat comportamentul domnului George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale. De ce, luni, după duminica alegerilor, turul 1, primul om atacat a fost Victor Ponta? Era deținătorul a un milion trei sute de mii de voturi pe persoană fizică, suficiente pentru ca George Simion să ajungă liniștit președintele României. Nu înțelegem acele declarații cu cei 500.000 de bugetari pe care îi va da afară. Bine, el a spus în 5 ani, dar lumea nu a mai stat să se uite. Acum, cei de la putere dau afară bugetarii deja. Au fost multe alte declarații și atitudini cel puțin ciudate. Sunt lucruri greu de înțeles”, a explicat Bogdan Chirieac.

