Data publicării:

Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Călin Georgescu a făcut noi declarații surprinzătoare la ieșirea de la controlul judiciar, criticând Guvernul pentru politicile fiscale și adresând mesaje directe AUR. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul. 

Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus de procurori, în cadrul unui dosar penal în care este cercetat pentru promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război și genocid. Acuzațiile provin dintr-o serie de declarații publice făcute de Georgescu, în care a elogiat aceste figuri istorice controversate, numindu-l pe Antonescu „martir” și afirmând că Zelea Codreanu „s-a luptat pentru moralitatea ființei umane”.

Declarațiile lui Georgescu

Fostul candidat la prezidențiale a prezentat jurnaliștilor summit-ul din Alaska ca pe „Everestul Diplomației mondiale în anii ce vor urma”. El a remarcat că Vladimir Putin ar fi recunoscut că Donald Trump, dacă ar fi fost președinte, ar fi prevenit izbucnirea războiului, iar discuțiile de acolo s-au axat pe „calea către pace” și o lume nouă a cooperării. Georgescu a legat prezentul de istoria Alaskăi și de contribuția românului George Pomuț, subliniind rolul României în modelarea lumii, într-o notă specifică naționalistă. Fostul candidat la prezidențiale a amintit și de angajamentul său constant pentru pace, indicând că sistemul oligarhic european „respiră și visează doar război” și că interdicția sa politică a împiedicat discutarea păcii la București: "Eu vă spun că dacă nu aș fi fost interzis ilegal și total abuziv astăzi s-ar fi vorbit de pacea de la București". A criticat, de asemenea, deciziile guvernului privind impozitele și taxele, atrăgând atenția că acestea afectează, în primul rând, antreprenorii mici și mijlocii. Într-un final, a avut un comentariu scurt și despre toate informațiile care circulă despre el în această perioadă, implicit un mesaj pentru cei de la AUR: “Eu am candidat o singură dată la funcția de președinte a României. Și am câștigat. Nu țin să cobor ștacheta pentru primăria Capitalei, nu am de ce, și cu atât mai mult de pe această poziție. Aș vrea să transmit principalului partid de opoziție că poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români”. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o analiză amplă la România TV.

Este greu de crezut că domnul Călin Georgescu va fi pedepsit cu închisoarea

“Este greu de crezut că domnul Călin Georgescu va fi pedepsit cu închisoarea. Nu cred că are suficientă substanță o astfel de acuzare. Pur și simplu cred că este vorba de o hărțuire a lui Călin Georgescu și victimizarea sa de către justiția independentă din România. Acum, în favoarea lui Călin Georgescu lucrează ditamai coaliția pro-europeană, în frunte cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Frustrarea generată de măsurile guvernului este atât de mare, încât zona suveranistă se umflă pe zi ce trece.

Un partid al lui Georgescu ar avea un succes uriaș

Ne aflăm la un punct de inflexiune, anume dacă actualele partide suveraniste, AUR, POT, SOS, vor putea să facă față valului de așteptări sau domnul Călin Georgescu își va face propriul partid, propria platformă politică. A spus că nu intenționează să-și facă partid, eu nu știu ce să zic. O astfel de mișcare ar atrage imediat suveraniștii care acum sprijină partidele pe care le-am menționat. AUR se revendică cumva de la Călin Georgescu, dar comportamentul liderului oficial al partidului de până acum, George Simion, lasă multe semne de întrebare. Mi s-a părut foarte interesant că a avertizat principalul partid de opoziție, adică AUR, că nu face suficient pentru poporul român. În opinia mea, e o poartă deschisă. Va constata că AUR nu face suficient, din punctul său de vedere, și atunci va face un nou partid. Dacă acum sondajele dau cu peste 40% partidul AUR, vă dați seama ce a reușit Nicușor Dan în doar câteva luni de zile în România; atunci, un partid al lui Georgescu ar avea un succes uriaș.

Mă rog, ne-a spus și de lucruri deja știute, de George Pomuț, de Alaska, lucruri pe care le-a subliniat pentru a arăta rolul fundamental pe care l-a avut România în crearea istoriei moderne a planetei și a Universului. Discursul acesta prinde foarte bine la un electorat debusolat. Oamenii sunt profund nemulțumiți, și de multe ori pe bună dreptate, de politicile duse de actuala putere. De adăugat, deși nu doresc așa ceva, o asemenea mișcare politică, o asemenea platformă, poate să fie condusă și din spatele gratiilor.

Eu nu cred că este o relație bună între Călin Georgescu, George Simion și partidul AUR

Eu nu cred că este o relație bună între Călin Georgescu, George Simion și partidul AUR, să știți. Nu poate fi încă explicat comportamentul domnului George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale. De ce, luni, după duminica alegerilor, turul 1, primul om atacat a fost Victor Ponta? Era deținătorul a un milion trei sute de mii de voturi pe persoană fizică, suficiente pentru ca George Simion să ajungă liniștit președintele României. Nu înțelegem acele declarații cu cei 500.000 de bugetari pe care îi va da afară. Bine, el a spus în 5 ani, dar lumea nu a mai stat să se uite. Acum, cei de la putere dau afară bugetarii deja. Au fost multe alte declarații și atitudini cel puțin ciudate. Sunt lucruri greu de înțeles”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Avocatul Bărbuceanu face lumină după declarațiile judecătoarei Scântei despre noua candidatură a lui Călin Georgescu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
25 aug 2025, 11:26
Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol
25 aug 2025, 10:50
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
25 aug 2025, 12:28
Scandalul răsturnării conducerii Romsilva: Ce face astăzi Ministerul condus de Diana Buzoianu
25 aug 2025, 08:34
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
23 aug 2025, 11:55
Ilie Bolojan, sâmbătă,  în vizită în Republica Moldova
23 aug 2025, 07:51
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Incendiul de la uzina de armament din Cugir: Acuzații, controverse și reacția lui Radu Miruță când a fost întrebat dacă un cumnat al său asigură paza
22 aug 2025, 23:00
Se suspendă relațiile dintre orașele Iași - Chișinău, după ce primarul moldovean a fost interzis în Spațiul Schengen
22 aug 2025, 19:22
Șansele lui Călin Georgescu pentru fotoliul Capitalei. Bogdan Chirieac: Ura și frustrarea ating cote foarte greu de gestionat
22 aug 2025, 00:00
Vila din Aviatorilor, care trebuia să-i revină unui ”fost șef al statului român”, dată de Ilie Bolojan spre închiriere
21 aug 2025, 22:07
Ilie Bolojan, noi informații despre legea privind Pilonul II de pensii: Mi-a căzut în brațe
21 aug 2025, 20:01
Piperea acuză o naționalizare mascată a sistemului de pensii private: Opt ani, banii tăi nu mai sunt ai tăi
21 aug 2025, 19:12
Dezvăluiri din PNL: De ce nu se ridică Nicușor Dan la așteptările românilor / video
22 aug 2025, 08:54
Robert Cazanciuc: Trebuie să existe mai mult dialog în cadrul coaliției guvernamentale 
21 aug 2025, 07:54
Călin Georgescu ar putea candida la Primăria Capitalei - Surse
20 aug 2025, 21:59
Mesaj pentru cei care îi pun piedici lui Ilie Bolojan: Acești oameni sunt trădători de țară / video
20 aug 2025, 15:20
Propunerea lui Crin Antonescu referitoare la pensiile magistraților, respinsă de Comisia de muncă. Ștefan Pălărie (USR), precizări
20 aug 2025, 13:09
Traian Băsescu nu primește o casă de la stat. ”Este mult prea mare”
19 aug 2025, 19:46
Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan. Cum s-a relaxat într-un hambar, la o nuntă - Foto în articol
19 aug 2025, 17:38
Ce face Nicușor Dan marți, 19 august 2025
19 aug 2025, 11:09
Adevărul din Primăria Generală! Cine are pe mână tot: și banii, și decizia finală. ”Până când nu semnează, nu se întâmplă”
18 aug 2025, 23:31
Unde se află acum Nicușor Dan, alături de familia sa. Vizită surpriză
18 aug 2025, 18:06
Fifor, sfaturi pentru Bolojan: Românii sunt speriați. Încruntați sprânceana acolo unde trebuie
18 aug 2025, 12:56
Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă
18 aug 2025, 12:28
România, alături de SUA și Europa, pentru garanții de securitate în Ucraina. Anunțul lui Nicușor Dan
17 aug 2025, 20:02
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
15 aug 2025, 14:40
Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”
15 aug 2025, 13:27
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
15 aug 2025, 11:45
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
15 aug 2025, 09:38
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
15 aug 2025, 07:08
Corneliu Ștefan, atac la decizia premierului Ilie Bolojan: Sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC
14 aug 2025, 15:12
Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea
14 aug 2025, 15:00
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Cseke Attila, despre reducerea a 40.000 de posturi din administrație
12 aug 2025, 08:13
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
11 aug 2025, 14:11
Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei
11 aug 2025, 15:33
Costel Fotea, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Județean Galați
09 aug 2025, 18:24
Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil
08 aug 2025, 19:01
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
08 aug 2025, 17:16
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
08 aug 2025, 14:10
Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României
08 aug 2025, 09:56
Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”
07 aug 2025, 18:32
Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit
07 aug 2025, 18:15
Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani
07 aug 2025, 16:07
Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video
07 aug 2025, 14:32
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
acum 21 de minute
Ninsoare la finalul verii, în Munții Rodnei. Imagini surprinse la peste 2000 de metri altitudine - VIDEO
acum 25 de minute
Curs valutar BNR luni 25 august
acum 30 de minute
Unicul supraviețuitor al accidentului din Iezer a agonizat 10 ore. Tatăl lui, chemat la căutări, fără să știe că fiul său a fost implicat în accident
acum 51 de minute
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
acum 53 de minute
Aroganță pe autostradă: Ministrul amendat după ce s-a filmat mergând cu 225 km/h
acum 1 ora 5 minute
Record de temperaturi negative în dimineața de 25 august. Unde s-au înregistrat -1,6 grade Celsius și de când se încălzește vremea
acum 1 ora 5 minute
Revoltă în Sfântu Gheorghe după ce primăria a demolat un hotel emblematic. ”Românii, tratați ca invitați în propriul oraș”
Cele mai citite știri
pe 24 August 2025
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
pe 24 August 2025
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
pe 24 August 2025
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
acum 5 ore 53 minute
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 24 August 2025
Putin vrea totul: Litoralul ucrainean, gurile Dunării și Republica Moldova – Avertismentul lui Bogdan Chirieac
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel