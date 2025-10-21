€ 5.0832
Data publicării: 18:12 21 Oct 2025

EXCLUSIV Chirieac, către Excelența Sa Milton Dick: Mulți români vor fi impresionați de declarația dumneavoastră / video
Autor: Anca Murgoci

ilie bolojan si miltaon dick Foto: Gov.ro
 

Excelența Sa Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, a transmis un mesaj de recunoștință față de România pentru sprijinul oferit cetățenilor australieni evacuați din Ucraina în primele zile ale războiului.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat în exclusivitate lui Bogdan Chirieac la DC News.

„România a jucat un rol esențial în sprijinirea australienilor care se aflau în Ucraina, în special a femeilor și a copiilor foarte mici. A ajutat la evacuarea a mii de rezidenți australieni, iar noi nu vom uita niciodată acest lucru”, a zis Milton Dick. Acesta a transmis „mulțumiri poporului român, în numele poporului australian”.

Iată declarațiile complete:

BC: Excelența Voastră tocmai ați menționat războiul din Ucraina, care pune în pericol o parte importantă a Europei, a Statelor Unite și, de asemenea, a lumii occidentale, inclusiv Australia. Ați jucat un rol foarte important în acest război. Sprijinul acordat de Australia Ucrainei a fost foarte important. Având în vedere că urmăriți conflictul dintr-o perspectivă mai îndepărtată geografic, credeți că există șanse reale de instaurare a păcii în această parte a lumii, un conflict care pune în pericol întreaga lumea occidentală?


MD:  Australia susține cu tărie poporul ucrainean și condamnă invazia ilegală a Rusiei. Australia și guvernul său au fost, și sunt foarte mândru de acest lucru, alături de poporul ucrainean cu un pachet de ajutor în valoare de 1,5 miliarde de dolari, incluzând ajutor militar în valoare de 1,3 miliarde de dolari și a susținut cele peste 1.600 de sancțiuni financiare împotriva Federației Ruse, deoarece considerăm că invazia ilegală este cu adevărat imorală, iar Australia susține cu tărie țări precum România. Și vreau să subliniez că Australia nu uită niciodată că, atunci când a început războiul, România a jucat un rol esențial în sprijinirea australienilor care se aflau în Ucraina, în special a femeilor și a copiilor foarte mici.


România a ajutat la evacuarea a mii de rezidenți australieni, iar noi nu vom uita niciodată acest lucru. Așadar, mulțumesc poporului român, în numele poporului australian și, evident, dorim să vedem pace în regiune, dar vom susține întotdeauna poporul ucrainean pentru a ne asigura că are o țară liberă și justă și sunt foarte mândru de sprijinul și eforturile Australiei. 


BC: Mulți români vor fi impresionați de declarația dumneavoastră. Trebuie să învățăm mai multe de la democrația australiană, care este foarte puternică.

Detalii, aici:

EXCLUSIV Lecția României pentru Australia: Cum se protejează o democrație. Milton Dick spune ce obligație este acolo privind votul 

razboi rusia ucraina
Milton Dick
