Într-un interviu acordat lui Bogdan Chirieac pentru DC News și Defense Romania, oficialul australian a zis că vizita sa la București a oferit ocazia unei mai bune înțelegeri a provocărilor cu care se confruntă democrațiile moderne.

Președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, Excelența Sa Milton Dick, a spus că Australia se bucură de o democrație stabilă și de instituții solide. Oficialul a menționat existența Comisiei Electorale Australiene și a Grupului de lucru pentru integritate electorală, înființat în 2019, pentru prevenirea ingerințelor externe.

Bogdan Chirieac a menționat că vizita lui Milton Dick în România reprezintă încununarea muncii a doi ambasadori de excepție: doamna Alison Duncan, ambasadorul Australiei pentru România, și domnul Radu Safta, ambasadorul României la Canberra.

Iată o parte din dialog! Interviul a fost acordat în exclusivitate lui Bogdan Chirieac pentru DC News și Defense Romania:

BC: După cum știți, sunt sigur că știți despre asta, am avut alegeri parlamentare și prezidențiale anul trecut și, din păcate, a fost o interferență străină care ne-a fost dovedită atât de Statele Unite, cât și de Franța, Germania și Italia, precum și de alte țări europene. Așadar, am fost nevoiți să anulăm alegerile prezidențiale din România. De asemenea, aceeași influență în alegeri a existat și în Republica Moldova, atât în cazul alegerilor prezidențiale, cât și în cazul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Știu că între București și Canberra sunt mai mult de 15.000 de kilometri, dar Australia este conștientă de acest pericol și credeți că v-ați putea proteja împotriva oricărei influențe malefice din partea unor țări care nu sunt foarte prietenoase?

MD: Cred că, fără îndoială, am învățat din această vizită, în special din experiența României, care a trecut prin această interferență străină ca parte a drumului vostru către democrație.

Și noi am învățat unele dintre aceste lecții. Australia este foarte norocoasă că are o democrație puternică și stabilă. Suntem a zecea cea mai veche democrație din lume și suntem foarte mândri de instituțiile noastre care protejează și apără democrația noastră, inclusiv Comisia Electorală Australiană și Grupul de lucru pentru asistență în materie de integritate electorală, înființat în 2019.

Și vom dezvolta Comisia mixtă permanentă pentru chestiuni electorale, care este comisia parlamentului nostru care supraveghează alegerile. Am organizat alegeri în urmă cu doar 20 de săptămâni. Vom analiza unele dintre posibile interferențe sau unele dintre provocările împotriva cărora Australia ar putea să se protejeze.

Suntem foarte norocoși că în Australia votul este obligatoriu. Suntem foarte norocoși că avem un nivel ridicat de cunoștințe în ceea ce privește democrația, dar întotdeauna putem face lucrurile mai bine. Unul dintre rezultatele cheie ale acestei vizite a fost anunțul oficial pe care l-am făcut cu privire la înființarea unui nou grup parlamentar de prietenie.

Astfel, membrii parlamentului din Australia, din Camera Reprezentanților și din camera secundă a Parlamentului, vor forma acest grup și vor analiza modalitățile de consolidare a democrației parlamentare între România și Australia. Acesta va fi un nou capitol important în relațiile dintre țările noastre. Nu pot sublinia suficient importanța diplomației parlamentare.

Și, discutând cu președintele Camerei Deputaților și cu Excelența Sa, președintele Senatului, am putut înțelege mai bine unele dintre provocările, dar și oportunitățile pe care le au parlamentele noastre pentru a împărtăși cunoștințe.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Moment istoric România - Australia. Excelența Sa Milton Dick: Pentru mine este o mare onoare / video