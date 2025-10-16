Oficialul australian conduce cea mai înaltă delegație australiană care a vizitat vreodată România și a avut, în doar 24 de ore, întâlniri cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, precum și cu președinții celor două Camere ale Parlamentului României, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean.

Oficialul a subliniat că România și Australia împărtășesc aceleași valori, statul de drept, democrația parlamentară și respectul pentru libertate, și că prietenia dintre cele două țări trebuie consolidată „într-o lume aflată sub presiune”.

Bogdan Chirieac a menționat că vizita lui Milton Dick reprezintă încununarea muncii a doi ambasadori de excepție: doamna Alison Duncan, ambasadorul Australiei pentru România, și domnul Radu Safta, ambasadorul României la Canberra.

Iată o parte din dialog! Interviul a fost acordat în exclusivitate lui Bogdan Chirieac pentru DC News și Defense Romania.

Bogdan Chirieac (BC): Excelența Sa, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, domnul Milton Dick. Vă mulțumesc mult că ați acceptat interviul.

Milton Dick (MC): Muțumesc, e minunat să fiu alături de voi.

BC: Cea mai importantă delegație australiană care a vizitat vreodată România, pe care ați avut ocazia să o conduceți în ultimele 24 de ore. Ați avut întâlniri cu președintele Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, președinții celor două camere, domnul Grindeanu și domnul Abrudean. Ați obținut vreo realizare în această vizită extraordinară pe care ați făcut-o până acum în România?

MD: Este o vizită istorică pentru Australia și România. Niciun președinte de cameră australian nu a condus o delegație în această parte a Europei. Am ales România în mod deliberat și cu mare atenție, deoarece am dorit să recunosc și să apreciez angajamentul profund al colegilor mei parlamentari care și-au exprimat sprijinul pentru democrație.

Aceste întâlniri au fost extrem de importante pentru consolidarea relațiilor dintre cele două țări. Așadar, a fost un moment istoric pentru Australia și este o mare onoare pentru mine să conduc o delegație parlamentară atât de importantă, o delegație de înalt nivel în România. Și acest lucru a fost făcut în mod deliberat, deoarece am dorit să îmi exprim mulțumirile față de poporul român pentru sprijinul acordat Ucrainei, unde Australia a jucat un rol esențial, dar și pentru a înțelege mai bine sistemul vostru parlamentar și unele dintre provocările cu care v-ați confruntat în ceea ce privește interferența străină.

BC: Până acum știm mai multe despre Australia de pe internet, de la Netflix, și până acum aflăm mai multe despre cultura dumneavoastră de acolo, probabil australienii fac același lucru în legătură cu românii. După această vizită, putem spera că va fi o îmbunătățire a relațiilor economice, politice și, de ce nu, culturale, care sunt foarte importante?

MD: Există aproximativ 30.000 până la 50.000 de români australieni care numesc cu mândrie Australia „acasă” și sunt cetățeni minunați. Ei cred cu tărie în statul de drept și au un angajament profund față de democrație.

Și exact asta am învățat din momentul în care am pus piciorul pe pământul României, despre angajamentul față de democrație pe care îl au atât de mulți oameni. Această vizită era așteptată de mult timp. Țările noastre au relații cordiale încă din 1968.

A fost o mare onoare să conduc o delegație în România, dar a fost și o vizită foarte practică, deoarece explorarea și înțelegerea provocărilor cu care se confruntă România înseamnă foarte mult pentru Australia. Chiar dacă țările noastre sunt departe una de alta, natura noastră similară în ceea ce privește statul de drept, democrația și democrația parlamentară sunt esențiale. Atunci când lumea este sub presiune și democrația este sub presiune, mai mult ca niciodată, țări precum România și Australia trebuie să formeze legături strânse, iar prietenia pe care am construit-o în cadrul acestei vizite va continua mulți ani de acum înainte.

BC: Prim-ministrul Ilie Bolojan v-a mulțumit personal pentru sprijinul acordat de Australia României în vederea aderării la OCDE și a menționat, de asemenea, zona de mare interes din România, Portul Constanța. Credeți că acest lucru ar putea fi interesant pentru investitorii australieni?

MD: Da, și am fost foarte onorat să petrec ceva timp cu prim-ministrul pentru a discuta probleme critice între Australia și România. Ambasadorul nostru din Australia în România a petrecut deja ceva timp în zona portului Constanța împreună cu oficiali australieni.

Înțelegem importanța Mării Negre și cât de importantă este aceasta, potențialul pe care îl are în reconstrucția Ucrainei. Am văzut rolul important pe care îl joacă România în procesul de deminare și, întrucât Australia se află în regiunea Indo-Pacific, avem unele similitudini cu poziția României în Marea Neagră. Așadar, aceste discuții sunt importante și voi duce cu siguranță în Australia informații foarte importante despre potențialele oportunități de creștere a comerțului și dezvoltării economice pentru țările noastre.

Există un comerț modest între Australia și România, de aproximativ jumătate de miliard de dolari. Aș dori să văd o creștere a acestuia și am luat deja legătura cu unii dintre oficialii guvernamentali și înalții funcționari ai cabinetului și miniștrii care sunt foarte interesați să continue unele dintre aceste discuții.