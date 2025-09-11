SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România

Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, un partid ar răsturna toată configurația politică a momentului.

Dacă duminică s-ar desfășura alegeri parlamentare, din totalul celor care și-au exprimat o opțiune de vot, respectiv aproape 80% din cei care au răspuns sondajului INSCOP, peste 40% ar vota cu partidul condus de George Simion, AUR. Vorbim despre 40,8%, o intenție de vot aflată în continuă creștere, în ultimele luni.

Inquam Photos/ George Călin

Partidul de pe al doilea loc ar înregistra 17,9% (PSD), iar cel de pe al treilea 15,2% (PNL), urmat de USR cu 12,8%.

Chiar dacă celelalte partide din Opoziție nu ar face pragul parlamentar, conform acestui sondaj, vedem că, adunând procentele, partidele din Opoziție s-ar afla la doar 3% în spatele Puterii în acest moment.

Datele au fost culese în perioada 1 - 9 septembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

