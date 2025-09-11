Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, un partid ar răsturna toată configurația politică a momentului. 

Dacă duminică s-ar desfășura alegeri parlamentare, din totalul celor care și-au exprimat o opțiune de vot, respectiv aproape 80% din cei care au răspuns sondajului INSCOP, peste 40% ar vota cu partidul condus de George Simion, AUR. Vorbim despre 40,8%, o intenție de vot aflată în continuă creștere, în ultimele luni.

Inquam Photos/ George Călin

Partidul de pe al doilea loc ar înregistra 17,9% (PSD), iar cel de pe al treilea 15,2% (PNL), urmat de USR cu 12,8%. 

Chiar dacă celelalte partide din Opoziție nu ar face pragul parlamentar, conform acestui sondaj, vedem că, adunând procentele, partidele din Opoziție s-ar afla la doar 3% în spatele Puterii în acest moment. 

Datele au fost culese în perioada 1 - 9 septembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
11 sep 2025, 11:44
Cine câștigă Primăria Capitalei în locul lui Nicușor Dan. Chirieac: Nu mă miră! Lumea nu are încredere în el
24 aug 2025, 20:29
Procentul la care se află acum Nicușor Dan. Diferență majoră față de Klaus Iohannis și Traian Băsescu. ”Nu-l acceptă deloc”
13 iul 2025, 21:05
Sondaj CURS: Nicușor Dan, George Simion, Armata, Biserica, UE - în topul încrederii românilor
11 iul 2025, 13:28
Sondaj INSCOP: Procentul românilor mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan
08 iul 2025, 09:46
Sondaj INSCOP. Ce s-ar întâmpla dacă duminică ar fi alegeri parlamentare
07 iul 2025, 11:05
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
SONDAJ INSCOP: Două mari surprize: Partidul care crește din umbră și o răsturnare de situație la vot- formațiunea politică de pe locul doi
03 iun 2025, 12:36
Sondaj CURS. Procentele lui Nicușor Dan au explodat! Politicianul de pe locul 2
31 mai 2025, 13:27
Încrederea în Uniunea Europeană, la cel mai înalt nivel din ultimii 18 ani/ Eurobarometru
28 mai 2025, 17:17
Cea mai bună variantă de Guvern. Pe cine preferă românii premier. SONDAJ de ultimă oră/ Favoritul diasporei
28 mai 2025, 19:36
Fotografia momentului "George Simion vs. Nicușor Dan" - analizată de Palada și Chirieac. Marea surpriză față de 2009 și 2014: Ei își sapă propria groapă
13 mai 2025, 22:26
Prezidențiale 2025, turul final: Războiul sondajelor pentru Cotroceni. La cine se duc votanții care au pus ștampila pe Antonescu, Ponta sau Lasconi
13 mai 2025, 20:11
Nicușor Dan publică un sondaj pentru turul doi al alegerilor prezidențiale 2025
07 mai 2025, 18:13
SONDAJ prezidențiale 2025: Candidatul de neclintit. Cine a crescut, cine a scăzut față de prima zi de campanie
30 apr 2025, 19:26
SONDAJ Sociopol. Răsturnare de situație. Candidatul de pe 2
24 apr 2025, 13:27
SONDAJ nou pe scena politică. Nicușor Dan vede cum ratează turul 2
24 apr 2025, 10:10
SONDAJ INSCOP. Semnal puternic către clasa politică din România. Procente de necontestat
10 apr 2025, 11:36
SONDAJ pentru #Prezidențiale 2025. Poza din prima zi de campanie electorală pentru Cotroceni: Marile surprize pentru turul doi
04 apr 2025, 20:17
”Șocul” din sondajele ultimelor 10 zile. ”Asta e realitatea” spune directorul INSCOP
31 Martie 2025, 22:28
SONDAJ CURS. Candidatul care-i suflă în ceafă lui George Simion. ”Numărul doi contează. Cine intră cu el în turul doi devine președintele României”
23 Martie 2025, 15:07
Românii se tem, cu adevărat, de un război în Europa. Un procent uriaș vede că Rusia câștigă în Ucraina. Pe cine ne bazăm în caz de conflict armat- SONDAJ
22 Martie 2025, 21:20
Sondaj: Anamaria Gavrilă vs. George Simion. Cine ar trebui să se retragă
19 Martie 2025, 13:47
SONDAJ: Cine să se retragă? George Simion vs. Anamaria Gavrilă, momentul adevărului
17 Martie 2025, 16:35
Un lider USR anunță o prăbușire spectaculoasă a Elenei Lasconi în sondaje. ”Revenirea ar fi un miracol”
13 Martie 2025, 08:54
O cercetare arată intenție de vot de 36% pentru Călin Georgescu, dar un politician i-ar lua fața la Președinție
04 Martie 2025, 16:56
Sondaj Ires: Ce cred românii despre Trump, Iohannis, Rusia, războiul din Ucraina și UE
10 feb 2025, 19:14
Mircea Badea a prezentat „adevăratul sondaj”. A venit cu cifrele momentului despre care spune că bat toate cercetările sociologice
30 ian 2025, 18:39
Sondaj privind ieșirea României din NATO. Ștefureac: Părerea românilor este clară. Niciodată n-am mai avut asemenea cifre
15 ian 2025, 17:14
EXIT POLL, prezidențiale tur I: Diferența între candidații de pe locurile 2, 3, 4 este de doar 1%. Răsturnare de situație, se dau voturi decisive!
24 noi 2024, 14:36
Detaliul-cheie din ultimul sondaj ARGUMENT: Cum a ajuns Lasconi ”locomotivă” electorală
22 noi 2024, 16:02
Procentul din ultimul sondaj ARGUMENT de care se tem toate partidele. Ar putea răsturna tot
21 noi 2024, 15:35
Rezultate alegeri prezidențiale turul I, turul II și parlamentare, SONDAJ ARGUMENT. Surpriza de pe locul al doilea: Procentele care răstoarnă tot înainte de vot
20 noi 2024, 12:32
Sondaj INSCOP prezidențiale 2024. Apare un element de noutate. Slide-urile momentului
14 noi 2024, 12:39
Candidatul cu ”cea mai importantă creștere” la prezidențiale în România. Nou sondaj Sociopol. Bogdan Chirieac: S-ar putea să nu piardă locul doi
03 noi 2024, 23:47
Sondaj Argument. Răspunsul românilor la întrebarea: „Cine credeți că va ajunge la Cotroceni?”
01 noi 2024, 16:17
Sondaj Argument: Încrederea în personalitățile politice. Marea surpriză, candidatul de pe locul doi
30 oct 2024, 15:29
Sondaj Argument 2024: Cine e cel mai cunoscut politician român. Topul notorietății: Necunoscutul de la prezidențiale
29 oct 2024, 16:01
Sondaj Argument 2024 - ROMÂNIA ALEGE: Direcția în care se îndreaptă țara. Procentele momentului, decisive pentru alegeri
29 oct 2024, 15:08
Sondaj INSCOP: PNL a picat pe locul 4!
23 oct 2024, 11:31
Marele câștigător după eliminarea Dianei Șoșoacă din cursa pentru Cotroceni. Sondaj DCNews
07 oct 2024, 11:02
Sondaj Sociopol, prezidențiale. Candidatul dat ca sigur de Palada în turul doi. Surpriza de pe locul doi
15 sep 2024, 10:34
Topul politicienilor în care românii au încredere: Surpriza de pe locul 2. Șoșoacă, pe primul loc în clasamentul nepopularității - Sondaj INSCOP
01 iul 2024, 15:36
Rezultatul sondajului DC News privind alegerile europarlamentare. Surpriză interesantă cu 16,6%
08 iun 2024, 15:11
Sondaj DC News pentru alegerile locale: Candidații care vor câștiga primăriile Iași, Constanța, Brașov, Bacău și Timișoara
07 iun 2024, 17:06
Sondaj Epsilon Poll: Gabriela Firea se poziționează înaintea lui Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei - FOTO
07 iun 2024, 14:34
DC News — sondaj alegeri 2024. Pe cine votați pe 9 iunie? Cele mai disputate orașe! Bătălia se dă pentru fiecare vot!
06 iun 2024, 16:34
Vot europarlamentare. Partidele care au scăzut semnificativ în doar o lună. Votanții unui partid nu sunt mobilizați
24 apr 2024, 10:55
Sondaj CURS: Intenție de vot la alegerile locale și la europarlamentare. Cum se împart procentele la alegerile din iunie 2024
31 Martie 2024, 19:42
SOCIOPOL, sondaj privind intenția de vot la Primăria București
25 Martie 2024, 17:34
Supermarketurile, program normal, program scurt sau închise în weekend? Sondajul momentului: Varianta aleasă de români
22 Martie 2024, 18:41
Poliția Locală ”trebuie desființată”. Sondajul care arată ”inutilitatea” instituției
14 Martie 2024, 09:52
Cele mai noi știri
acum un minut
Robert Cazanciuc, mesaj la comemorarea zilei de 11 septembrie 2001
acum 3 minute
Nicușor Dan se vede ”pe persoană fizică” în afara programului de președinte. A procedat precum Călin Georgescu. Toni Neacșu: Asemănare șocantă
acum 6 minute
Carlos Alcaraz, relație cu un model american. Cine este iubita spaniolului, cu șase ani mai mare
acum 8 minute
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
acum 20 de minute
Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei
acum 43 de minute
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
acum 46 de minute
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
acum 46 de minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
pe 10 Septembrie 2025
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel