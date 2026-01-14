Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern

Primarul PNL al oraşului Huedin, Mircea Moroşan, a demisionat din funcţie în ziua în care Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind reforma administrației publice, care vizează creșterea veniturilor la bugetul de stat. Vezi aici



Primul obiectiv al mandatelor - scoaterea Huedinului din noroi

Mircea Moroșan, aflat la al cincilea mandat, a decis să facă pasul în spate. Membru al PNL Cluj, el a explicat: ”Această decizie am luat-o având în vedere două considerente majore. Primul ține de obiectivele pe care mi le-am asumat încă de la începutul mandatului. Au fost patru direcții clare: în primul rând, scoaterea Huedinului din noroi, prin modernizarea străzilor, trotuarelor și a parcărilor. Al doilea obiectiv a fost aducerea gazului în oraș, un proiect esențial pentru dezvoltare. Al treilea a vizat punerea la punct a sistemului medical local, astfel încât oamenii să beneficieze de servicii decente aproape de casă. Al patrulea și ultimul obiectiv, care s-a concretizat recent, a fost atragerea unui investitor major în Huedin. Compania Knauf va realiza o investiție importantă în oraș; autorizația de construire a fost eliberată, constructorul a fost desemnat, iar în această săptămână începe organizarea de șantier”.

Guvernul a dictat pasul în spate?

Atribuțiile îi vor fi preluate de către viceprimarul Norbert Dezsi.

”Al doilea considerent a fost legat de rezultatul alegerilor locale. Mandatul a fost câștigat cu dificultate, cu aproximativ o treime din voturi, fapt care mi-a dat de gândit. Ne aflăm în pragul unor decizii importante privind reforma administrativă, iar fără o majoritate solidă nu consider corect să iau decizii nepopulare care să afecteze întreaga comunitate. Nu doresc ca administrația locală și primarul să fie puși în situația de a aplica măsuri dificile, asumate la nivel central, fără o susținere clară din partea cetățenilor. Am ales să fac acest pas după mulți ani de muncă în slujba comunității. Am încercat întotdeauna să pun interesul orașului pe primul loc și să las în urmă proiecte care să conteze pe termen lung. Huedinul de astăzi este un oraș care arată și funcționează altfel decât în urmă cu ani, iar acest lucru a fost posibil datorită unei echipe implicate și a încrederii acordate de cetățeni” a mai declarat Moroșan, de profesie medic.

