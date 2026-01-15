€ 5.0891
Pensia de serviciu, anulată prin lege: Avertisment dur al ÎCCJ
Data actualizării: 16:18 15 Ian 2026 | Data publicării: 16:15 15 Ian 2026

Pensia de serviciu, anulată prin lege: Avertisment dur al ÎCCJ
Autor: Anca Murgoci

bani, taxe Imagine cu bani. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

În contextul sesizării de neconstituționalitate formulate anterior, a fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan.

 

„Un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale.

În contextul sesizării de neconstituționalitate formulate anterior, a fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan”, a transmis ÎCCJ.

Aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu

„Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv:

pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai puțin;


pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea, cu 35% mai puțin;


pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea, cu 33% mai puțin;


pentru judecătorii ÎCCJ, cu 51% mai puțin.


Situația de mai sus se raportează la un magistrat care accede în profesie ulterior intrării în vigoare a legii, cu un parcurs profesional de 42 de ani, corespunzător tuturor gradelor de jurisdicție și cu venituri raportate la nivelul celor aflate în plată.

Instanța supremă atrage atenția că aceasta nu mai este o reformă a pensiilor speciale, ci o confiscare a drepturilor magistraților, situație fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene”, a mai transmis ÎCCJ.

Prin nota de concluzii ce va fi depusă la Curtea Constituțională, Înalta Curte demonstrează că legea contestată:

„anulează pensia de serviciu, garanție constituțională a independenței justiției;


nesocotește drepturile magistraților obținute din plățile făcute în sistemul public de pensii;


contravine jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene pentru Drepturile Omului, precum și recomandărilor Uniunii Europene privind statul de drept.


Înalta Curte subliniază că independența justiției nu poate fi subminată prin mecanisme financiare arbitrare, iar echilibrul bugetar pretins nu poate justifica eliminarea unor garanții ce sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene”.

VEZI ȘI: Ilie Bolojan pune sară pe rană: declarația premierului despre impozitele pe proprietate și ce se întâmplă din 2027 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iccj
ilie bolojan
pensie
