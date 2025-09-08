Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă

Europarlamentarul Rareș Bogdan atrage atenția asupra unei poziții complicate din Parlamentul European, cu implicații uriașe pentru securitate.

”Nu faceți, din inconștiență sau ticăloșie, încă un cadou Kremlinului! Dacă socialiștii resping Acordul UE-SUA, care va fi dezbătut în această săptămână la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, Moscova primește o gură de oxigen. În relația UE-SUA nu trebuie să existe nicio fisură, dacă ținem la Europa, casa noastră!

Concesiile făcute prin Acord SUA, care a pierdut până acum masiv în relația cu UE, din cauza politicii proaste de stânga, trebuiau să apară, căci miza este enormă.

Americanii sunt garanții flancului estic al NATO, pe a cărui frontieră ne aflăm. Acest flanc apără nu doar România, Polonia, Țările Baltice, ci și Moldova, dar și restul UE.

Lumea aceasta este un troc, nu există dreptate absolută, uneori să pierzi înseamnă să câștigi! Ce s-ar întâmpla cu Estul Europei fără americani? Le pot explica socialiștii cetățenilor de ce, în acest scenariu de coșmar, îi fac un cadou lui Putin? Doamne ferește!” a atenționat Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, pe Facebook.

Miercuri, deputații vor dezbate cu Comisia și președinția daneză a Consiliului detaliile acordului comercial cu SUA și posibilele acorduri cu alte țări.

Vezi aici mai multe explicații oficiale despre acordul SUA - UE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News