Grupul PPC începe construcția unui nou sistem de stocare a energiei electrice (BESS) în Amyntaio

Noua stație va fi construită de PPC Renewables, companie membră a Grupului PPC, și va integra baterii cu o putere totală instalată de 50 MW. Capacitatea de stocare va fi de 200 MWh. La finalizarea proiectului, stația va fi capabilă să alimenteze sistemul energetic cu o capacitate de 50 MW timp de 4 ore.

Noua stație BESS va utiliza baterii cu tehnologie inovatoare LFP, răcite cu lichid, maximizând atât randamentul, cât și siguranța în timpul funcționării.

Construcția noii stații de stocare a început în timp ce lucrările de construcție a încă două stații de stocare electrochimică sunt în plină desfășurare. Cele două stații, cu o putere totală instalată de 98 MW și o capacitate de stocare de 196 MWh, sunt localizate în Macedonia de Vest, în zonele centralelor termoelectrice Kardia și Meliti.

Rolul unităților de stocare a energiei electrice este esențial deoarece acestea își propun să susțină funcționarea centralelor fotovoltaice din vecinătate și să contribuie la stabilitatea rețelei electrice, optimizând gestionarea energiei regenerabile și valorificând la maximum potențialul de generare a energiei electrice din surse regenerabile.

În același context, Grupul PPC a mai anunțat că va construi în regiunea Macedoniei de Vest, în nordul Greciei, proiecte de stocare a energiei electrice de 860 MW. În total, aceste proiecte vor crea peste 1.300 de locuri de muncă în faza de construcție și sute în timpul funcționării.

Printre proiectele de stocare ale Grupului PPC, se remarcă două proiecte de stocare prin pompare, adesea denumite „baterii naturale” care utilizează două rezervoare situate la altitudini diferite. Acestea includ proiectul de la mina Kardia, cu o capacitate de a furniza 320 MW timp de 8 ore, și proiectul de la mina South Field, având capacitatea de a furniza 240 MW timp de 12 ore. Pentru ambele proiecte procesul de autorizare a fost deja finalizat.

Pe lângă proiectele de stocare implementate în Grecia, o unitate BESS este în construcție și în Bulgaria, cu o putere nominală de 25 MW și o capacitate de stocare de 55 MWh.



Directorul executiv adjunct pentru RES din cadrul Grupului PPC, dl. Konstantinos Mavros, a subliniat că „proiectele de stocare a energiei aflate în desfășurare în prezent în țara noastră vor modela viitorul sistemului energetic. Astfel de investiții vor asigura utilizarea optimă a generării din surse regenerabile de energie și, mai mult, stabilitatea rețelei electrice din țara noastră, precum și din întregul continent european. Grupul PPC este pionier în acest domeniu, deoarece planul nostru de investiții include investiții semnificative în sisteme de stocare a energiei”.