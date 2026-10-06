Luca Niculescu, într-un interviu la DC News, explica de ce Ungaria e de 30 de ani membră OCDE și România încă nu

Din articol România, în clubul democrațiilor dezvoltate ale lumii

Luca Niculescu, nominalizat premier de Nicușor Dan, s-a ocupat, în ultimii ani, de procesul de aderare a României la OCDE.

Într-un interviu la DC News acordat anul trecut, Luca Niculescu explica de ce Ungaria este de 30 de ani membră OCDE și România încă nu.

„De ce Ungaria e de 30 de ani membră OCDE și noi încă ne luptăm? E noul proiect de țară... Am fost în NATO, Uniunea Europeană, Schengen, acum, bătălia momentului se duce pentru accesul în această organizație de cooperare economică”, a spus Val Vâlcu în interviul din 2025 de la DC News.



„Pentru România este cel de-al treilea mare obiectiv de țară, după aderarea la NATO, după aderare la Uniunea Europeană. Se întâmplă poate mai târziu decât în alte cazuri. Aș spune că răspunsul cel mai simplu este poate pentru că noi nu am depus cererea de aderare atunci, chiar dacă exista o cooperare cu OCDE încă de la începutul anilor '90, dar noi am depus cererea de aderare în 2004 pentru prima oară. Asta explică întârzierea.

Pe de altă parte, și organizația de acum este diferită de cea de acum 30 de ani. Noi trecem acum prin niște examene foarte riguroase, care implică 26 de comitete ale OCDE care ne evaluează. Țările care au intrat în anii '90 au trecut printr-o evaluare foarte riguroasă, dar care implica trei sau patru comitete.

Este o organizație de o altă anvergură acum, este o organizație care, printre altele, asigură secretariatul altor organizații importante, cum ar fi G7 sau G20. Deci este o organizație cu un impact global, al cărui impact depășește granițele celor 38 de state care sunt în OCDE”, a spus Luca Niculescu la DC News.

Vedeți aici interviul integral:

Luca Niculescu a fost nominalizat premier de Nicușor Dan.

„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.



Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. În următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică.

Nu voi promite miracole, dar ceea ce voi promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți oamenii.

Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat. În contextul unui război la graniță, avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România.Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării. Aici trebuie să ne întărim anticorpii.

Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea. Există un exemplu recent, pe care l-a citat și domnul președinte, care arată că, atunci când dorim ceva cu adevărat, putem reuși”, a zis Luca Niculescu.

România, în clubul democrațiilor dezvoltate ale lumii

„În ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun: aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană.

Astăzi, România este, practic, prima din cele 8 țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este clubul democrațiilor dezvoltate ale lumii.

Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii și apartenențe politice diferite au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare: spre interesul României.

Există această vorbă potrivit căreia în lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem, pentru o vreme, ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a zis Luca Niculescu.

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este cel mai important proiect de țară după integrarea în NATO și Uniunea Europeană. Statutul de membru OCDE va fi o ancoră suplimentară pentru modernizarea României, pentru întărirea poziției sale în rândul democrațiilor consolidate, cu economii deschise, care cred în valori fundamentale comune.

OCDE reunește 38 de state, printre cele mai dezvoltate din lume din punct de vedere economic. Organizația s-a impus de-a lungul deceniilor drept un for economic strategic, al cărui obiect de activitate îl reprezintă colectarea, analizarea, diseminarea și urmărirea punerii în practică a celor mai bune politici publice – în măsură să asigure creșterea economică, prosperitatea și dezvoltarea durabilă în rândul statelor membre și la nivel global.