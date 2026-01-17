€ 5.0894
DCNews Stiri Internațional Acordul UE - Mercosur se semnează, sâmbătă, în Paraguay
Data actualizării: 11:01 17 Ian 2026 | Data publicării: 08:16 17 Ian 2026

Acordul UE - Mercosur se semnează, sâmbătă, în Paraguay
Autor: Mihai Ciobanu

strangere de mana Strangere de mana. Foto:Freepik.com

După 25 de ani de negocieri, sâmbătă, 17 ianuarie, va fi semnat la Asuncion, în Paraguay, acordul comercial dintre UE şi Mercosur.

 

La ceremonie vor participa preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa şi  Santiago Pena, preşedintele Paraguayului ţară care deţine preşedinţia prin rotaţie a Mercosur. Acordul va fi semnat din partea UE de comisarul pentru comerţ şi securitate economică.

Citiţi şi: Fermierii români, protest spontan cu tractoarele, ca în Franța, împotriva Mercosur. Bogdan Chirieac: Nu mai suportă batjocura!

Ce este Mercosur

Mercosur este piaţa comună sudică - un bloc comercial sud-american înfiinţat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele ţărilor Mercosur. Împreună, ţările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populaţie totală de 270 de milioane locuitori.

Textul a fost aprobat în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre, dar nu intră automat în vigoare după semnare, ci mai trebuie parcurse şi alte etape în cadrul ambelor blocuri. 

