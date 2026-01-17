Acordul UE - Mercosur se semnează, sâmbătă, în Paraguay

La ceremonie vor participa preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa şi Santiago Pena, preşedintele Paraguayului ţară care deţine preşedinţia prin rotaţie a Mercosur. Acordul va fi semnat din partea UE de comisarul pentru comerţ şi securitate economică.

Ce este Mercosur

Mercosur este piaţa comună sudică - un bloc comercial sud-american înfiinţat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele ţărilor Mercosur. Împreună, ţările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populaţie totală de 270 de milioane locuitori.

Textul a fost aprobat în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre, dar nu intră automat în vigoare după semnare, ci mai trebuie parcurse şi alte etape în cadrul ambelor blocuri.